中國重塑消費格局：國產替代與多元進口並行

中國消費者認為牛肉選擇範圍廣，美牛極易被替代。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京4月23日電／據香港文匯報報導，此次關稅戰背景下，美貨“光環”褪色，優質國貨已在多個品類中成為優先替代品。加之隨著中國和貿易友好國關係升溫，進口渠道更加多元，國產替代與多元進口並行，消費者信心依然堅挺。此外，消費者亦未出現任何“囤美貨”現象。不少人坦言，現在內地購物選擇極其豐富，“就算少了美國產的，也不會對生活造成影響”。



4月18日晚，香港文匯報記者來到上海以美國商品豐富著稱的山姆超市走訪。隨著中美貿易摩擦不斷，店內美國原產地商品不再是貨架上的主角，反而中國的國產商品與來自其他多國的進口商品琳琅滿目。



香港文匯報記者在水果貨架前發現，國產替代正在重塑消費格局。一方面，受中美貿易摩擦影響，美國水果在華出口面臨更高成本壓力；另一方面，消費偏好和供應結構的調整進一步削弱了其市場份額，美國水果在中國市場的存在感大幅下降。



品質上乘國產水果受歡迎



香港文匯報記者看到，消費者爭相購買一款產自雲南的大顆藍莓。這款藍莓雖源自美國品牌，但已在中國實現本土化種植，且以果粒大、品質高著稱。自2020年起，中國在藍莓種植面積和產量上已超越美國，成為全球第一大藍莓生產國。目前，內地超市銷售的優質藍莓幾乎全部來自本土供應鏈。與此同時，美國水果的份額卻持續下滑，山姆超市內原產地是美國的水果種類並不多，僅有的幾款比如新奇士橙等也吸引力平平，贛南臍橙、四川資中血橙等都是品質上乘的國產替代品。同時，隨著中國自貿政策的推進，加速了泰國、智利、越南、新西蘭、秘魯、柬埔寨等與中國友好貿易國家的水果進口節奏。



國產牛肉崛起 更合國人口味



隨著中美貿易摩擦升級，可能導致進口的美國牛肉漲價，但許多國內消費者表示“無感”，因為“美牛並非不可替代”。一位顧客告訴香港文匯報記者，“平時購買美國牛肉不多，更愛澳洲和日本的牛肉，內蒙古草飼牛肉也非常不錯，國產牛肉更精瘦，口感更清爽，符合中國人的飲食習慣。”據阿根廷《國家報》統計，2024年中國進口的287萬噸牛肉中，76%來自阿根廷、巴西和烏拉圭，美牛不佔主導地位，再加上關稅調整，其市場份額勢必將進一步壓縮。