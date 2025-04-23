建設書香社會　西寧打造全民閱讀新空間

村民在西寧市城北區陶北村農家書屋借閱圖書。新華社記者張子琪 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京4月23日電／據新華社報導，倒一杯茶，選一本書，坐在書屋靠窗位置閱讀。青海省西寧市城北區陶北村村民郭萬世說，村裡農家書屋提供了便利服務，閱讀已成為他日常生活的一部分。



陶北村農家書屋位於村委活動中心一樓，記者看到，書屋陳列國內外名著，還有經濟、農業、社科、文化等領域書籍，二樓還有書畫、曲藝等活動室，整體面積300多平方米。村委會工作人員說，為滿足不同群體需求，村委會定期征集村民意願豐富書籍種類。



陶北村黨總支書記陳俊良說，2019年通過棚戶區改造項目，全村486戶村民集中搬遷住上了新樓房。居住條件和生活水平改善的同時，群眾對文化生活的需求也更加多元。



“農家書屋是實實在在看得見、抓得實的農村文化陣地。用好書屋能發揮很多作用。”陳俊良說，最初書屋不到50平方米，書籍品類單一，來看書的群眾也不多。整村搬遷後，村委決定擴建農家書屋，將書屋作為全村開展文化活動的陣地。



“就拿村裡舉行的少兒詩歌朗誦賽為例，一開始衹有10幾個孩子，今年是第9屆，目前報名的孩子有100多人。”陶北村村民張豐財說，每年村裡組織親子讀書會、青年團員讀書沙龍等常態化活動。



近年來，西寧市推進全民閱讀、建設書香社會，打造“書香夏都”文化品牌，一批不同風格的城市書房、農家書屋相繼開放，讓群眾在“家門口”就能享受普惠的公共文化閱讀服務。