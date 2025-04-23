十五運香港賽區測試大部分完成

4月21日，2025香港國際場地杯暨第十五屆全運會場地自行車測試賽在香港將軍澳自行車館舉行。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月23日電／據新華社報導，香港特區政府全運會統籌辦公室主任楊德強近日表示，第十五屆全運會香港賽區將舉辦的8個競賽項目當中，已有6個項目完成測試賽，他對香港舉辦全運會比賽充滿信心。



4月18日至20日，香港維多利亞公園舉辦了沙灘排球測試賽；19日至21日，場地自行車測試賽在將軍澳自行車館舉行。楊德強在場地自行車比賽結束後表示，比賽的組織及流程順利，除了按照以往辦國際比賽的規格外，也測試了一些將在全運會中採用的計時計分系統，系統測試結果都非常順利。



“三天的測試十分順暢，達到了測試目的，大家對11月舉辦比賽十分有信心。”楊德強說。



第十五屆全國運動會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港、澳門三地聯合舉辦。香港將承辦男子籃球22歲以下組、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、7人制橄欖球、鐵人三項、沙灘排球等8個競體項目，以及群眾賽事活動的保齡球項目。



楊德強介紹，剩下兩個競技項目——籃球22歲以下組別和擊劍項目的測試賽也將陸續舉行，完成所有測試賽後，將會全力準備11月全運會的正式比賽。