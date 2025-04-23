香港股匯呈強　展現經濟信心

港股市場融資功能強，成為海內外企業上市首選平台。（大公報） 中評社香港4月23日電／大公報報導，美國發動全球關稅戰，對香港經濟而言有危有機。美國優先政策促使更多資金、企業、人才向東望。事實是香港股市及貨幣匯價保持強勢，恒生指數是今年少數仍然錄得升幅的市場，而港匯亦處於4年高位，資金持續流入看好香港以至內地經濟前景。



特朗普政府關稅政策自毀長城，拖垮金融、經濟，股匯債出現大撤資，市場一片愁雲慘霧，不少華爾街知名投資者直言目前美國實際上已處衰退狀態。



最令人擔心的是，關稅不單止導致美國經濟衰退，還可能會釀成金融危機，全球最大對衝基金橋水創辦人達利奧發出最新警告，美國可能出現比2008年更嚴重的金融危機，矛頭直指美元、美債危機大爆發，屆時美國金融將會大崩潰。



資金續泊港股 日均成交倍增



全球經濟最大風險源頭在美國，令美元資產持續成為市場拋售目標，美國股匯債走勢不容樂觀，危機全面爆發是遲早問題，加上特朗普的美國優先政策，促使更多資金、企業、人才向東移，開拓中國的發展與投資機遇，令香港進入內地市場的戰略位置更加重要，況且港股八成市值為中資股，是外資分享中國增長紅利的首選投資平台，因而吸引資金長期靠泊香港，支持港股表現呈強。即使美國加征關稅引發全球股市大震蕩，但今年來恒生指數仍有近7%升幅，是環球少數年內保持升勢的市場，今年首季日均成交額為2427億元，較2024年全年日均成交額大增84%，證明資金源源流入。



港融資功能強 企業上市首選



中美關稅戰有擴大至金融戰之勢，美國有可能迫使在美上市的中概股退市，預期會有更多中概股回流香港上市。高盛預計有27間、總市值1840億美元的中概股符合在港作第二上市或港美雙重上市條件，包括拼多多、富途及滿幫集團等。



事實上，港股市場融資功能強，首季總集資額1071億元，按年大增2.5倍，成為海內外企業上市首選平台。港交所在首季合共收到65間企業上市申請，按年增加30%。



隨著內地汽車電池龍頭企業寧德時代在港招股，預期內外企業上市掀起新高潮，今年全年新公司上市集資可達1600億元，較2024年倍增。

