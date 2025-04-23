工聯會辦考察團　讓港人認識灣區便民措施

“灣區同行 社區躍動”灣區資訊全接觸活動昨日舉行啟動禮。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京4月23日電／據香港文匯報報導，現時約有50萬名港人在廣東省居住、工作或就學，惟粵港兩地在法例、福利政策等方面存在一定差異，當地港人需要準確的資訊協助。由香港工聯會大灣區社會服務社主辦的“灣區同行 社區躍動”灣區資訊全接觸活動昨日舉行啟動禮，擬未來一年邀請不同服務單位宣講資訊、舉辦考察團，讓不同階層港人認識各項便民惠港措施。工聯會大灣區社會服務社總幹事曾志文表示，居內地的港人不時因兩地法例差異遇到各類問題，例如有港人婆婆為繼承其在內地逝世丈夫的5萬元遺產而花費大量時間和精力，並耗資逾兩萬元聘請法律人手，令到手的遺產損耗近半，反映法例互通方面有改善空間。



讓內地掌握當地港人需求



曾志文介紹，計劃透過是次活動在本港社區、鄉團、工會、非牟利機構等，邀請不同的服務單位宣講資訊、舉辦考察團，讓不同階層港人認識灣區內地城市各項便民惠港措施，同時讓內地相關單位掌握在當地港人的需求，推動政策改善，促進灣區融合發展，“活動最少會維持一年，預計舉辦至少20場宣講。過去兩個月已經舉辦6場，對完成KPI（績效指標）很有信心。”



她指出，雖然粵港兩地政府提出很多惠民措施，但許多港人並不瞭解詳情，加上現時網上有很多訊息不準確，有市民按圖索驥並信以為真，結果造成麻煩。工聯會灣區社將向公眾提供準確訊息，亦希望能透過有關活動收集更多數據，就兩地政府的政策提出改善建議。



冀法律文書兩地互認 免港人奔波



兩地法律文件等方面的差異亦對市民造成困擾。曾志文引述一名港人婆婆的丈夫在內地過身，亡夫在內地的5萬元賬戶存款因而被凍結，婆婆希望取得該筆遺產，但要經過繁瑣的申請手續，“若相關文書能夠兩地互認，甚至線上辦理，就不用港人奔走內地不同部門。”