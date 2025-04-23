富權：陳水扁為何要暗諷賴清德？

中評社香港4月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：陳水扁為何要暗諷賴清德？以下為文章內容。



陳水扁本月十九日受凱達格蘭學校邀請，出席並擔任“黃信介先生紀念講座”主講人。他在以《台灣民主的韌性與轉型》為題發表演說時表示，民主時代不可能有一言堂，不能因意見不同就給對方戴帽子。尊重不同的意見、聽進少數的聲音，才是民主真正的內涵，不能說意見不同就是“XX同路人”，對於民主公投也不能剝奪、沒收。談及朝野對立嚴重，陳水扁說，清算絕對不是對付在野勢力最好辦法，什麼人有權力和官位，就要先讓步，跟在野對話。



陳水扁的這番話，被台灣地區政媒兩界認知為“暗諷賴清德”。但真正諷刺的是，陳水扁這番主張尊重不同意見的談話，卻偏就是遭到“一言堂”式的出征，“青鳥”們灌爆了陳水扁的臉書專頁，嗆聲“後悔從台北市長到『總統』都投你”、“該回去關了”。陳水扁前昨兩日兩度發文，在再次強調“不能說意見不同就是XX同路人”的同時，也哀嘆“明槍易躲、暗箭難防”。但卻又不得不順著“青鳥”們的話語，改口稱“大罷免大成功”。



其實，陳水扁這次公開發表演講，本身就是在“試法”。正如他在演講時劈頭就說，他已經十七年沒發表公開演講，比當“總統”還緊張，擔心這是十七年來第一次，也是最後一次。



這是因為，陳水扁目前仍然在服刑中，但卻是“保外就醫”。而按照台灣地區《保外醫治受刑人管理規則》明定“受刑人在保外就醫期間，除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可不得從事與治療顯然無關之活動”的規定，及台中監獄批准陳水扁保外就醫時，明確規定不得參與政治活動及進行演講等的限制條件，陳水扁此次公開發表演講，是違法違規行為。在加上其演講內容，等於是公然挑戰賴清德。而“青鳥”們“該回去關了”的反嗆，可能正是陳水扁所“要”的效果：就看賴清德究竟是要遵守諾言“特赦陳水扁”，還是反其道而行之，將陳水扁關回台中監獄。

