教宗葬禮周六舉行　料成外交焦點

教宗葬禮流程。（圖片來源：大公報） 中評社北京4月23日電／據大公報綜合報導，羅馬天主教教宗方濟各21日去世，享年88歲。梵蒂岡公布死亡證明，方濟各因腦中風引發昏迷及不可逆轉的心臟衰竭去世。教廷22日宣布，教宗葬禮將於當地時間26日上午10時（香港時間26日下午4時）於聖伯多祿大教堂舉行，多國領導人將出席葬禮。



中國外交部22日表示，中方對教宗方濟各去世表示哀悼。近年來，中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往，中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。



教宗去世後，已於當地時間21日傍晚6時在他生前居住的聖瑪爾大之家小教堂內入殮，由總務樞機法雷爾主持死亡確認及入殮儀式。梵蒂岡公布醫生簽發的死亡證明，指方濟各是因腦中風引發昏迷及不可逆轉的心臟衰竭去世。死亡證明還顯示，教宗生前除肺部疾病外，同時患有高血壓及糖尿病。



遺體今起供信眾瞻仰



梵蒂岡教廷22日發布教宗躺在棺木中、身穿紅色祭衣、頭戴主教冠、手握念珠的遺容照片。教廷發言人表示，教宗靈柩將於當地時間23日上午9時移至聖伯多祿大教堂，供信眾瞻仰，直至舉行葬禮；教宗葬禮將於當地時間26日上午10時在聖伯多祿大教堂舉行。



根據方濟各生前遺囑，他希望長眠於羅馬聖母大殿的地下，墳墓不加任何特殊裝飾，僅刻上“方濟各”的拉丁文。這將使方濟各成為繼前教宗良十三世之後，逾百年來首位不安葬在梵蒂岡的天主教教宗。



據外媒介紹，聖母大殿是羅馬天主教會四座特級宗座聖殿之一，歷史可追溯至5世紀。目前共有7位教宗被安葬於此，最近一位被安葬於此的教宗，是1669年去世的克萊孟九世。



《衛報》指出，安葬地點的選擇，顯示出方濟各試圖打破梵蒂岡長期以來的傳統。



教宗辭世後一般會被安葬在梵蒂岡聖伯多祿大教堂下的石窟，並舉行極為隆重的儀式。聖伯多祿大教堂自1626年竣工以來，31位教宗中有24位被安葬於其石窟中。