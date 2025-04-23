伊朗：與美國會談，推遲

4月21日，伊朗外交部發言人巴加埃在德黑蘭出席新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月23日電／據新華社報導，伊朗外交部發言人巴加埃22日說，伊朗和美國兩國技術團隊的專家級會談推遲至26日舉行。



根據伊朗外交部22日發表的聲明，巴加埃表示，根據阿曼的提議，並經伊朗和美國代表團同意，原定於23日舉行的伊美間接會談框架內的技術會談推遲至26日舉行，兩國代表團團長將出席。



伊朗外交部22日在另一份聲明中說，伊朗外長阿拉格齊當天與國際原子能機構總幹事格羅西通電話，雙方就伊美間接會談交換了意見。阿拉格齊強調，伊朗選擇基於“善意和嚴肅”的外交途徑。格羅西讚揚伊朗“負責任的做法”，並表示國際原子能機構願意在機構章程賦予的權力框架內為這一談判進程作出貢獻。



近期談判：



——12日，美國與伊朗在阿曼首都馬斯喀特舉行間接會談。這是自2018年5月在美國總統特朗普首個總統任期內美國單方面退出伊核協議之後，美伊之間的首次正式談判。



——19日，美伊在意大利羅馬舉行第二輪間接會談。



——26日，雙方第三輪間接會談將在阿曼舉行。



分析人士指出，美伊迄今兩輪間接會談取得一定進展，但在伊朗核活動範圍等核心議題上依然分歧明顯，加之雙方並未建立互信，美國現任政府政策存在較大不確定性，這些都給談判前景增加了變數。



沙特斡旋？伊朗：謠言



巴加埃22日說，有關沙特阿拉伯參與斡旋伊朗與美國之間談判的媒體報導不實，“純屬謠言”。