憧憬對華緊張降溫　道指彈千點收復上日失地

中評社香港4月23日電／美股大幅反彈，三大指數都收復上日失地，道瓊斯指數升過千點收市，結束四日跌勢，連同標普500指數和納斯達克指數升超過2%。美國財長表示與中國的對峙有望很快降溫，市場憧憬總統特朗普在多條貿易戰線上的緊張局勢有望緩和。美元和債市都隨股市回升。比特幣強勢反彈，重上9萬美元水平，有分析認為在美國資產遭拋售的環境下，比特幣重拾避險的價值。



特朗普表示，無意提前解除聯儲局主席鮑威爾的職務，但重申要求局方減息。特朗普之前猛烈攻擊鮑威爾，又說他“早走早著”。標指期貨在亞洲交易時段再升超過1%。Tesla業績大幅下滑，然而總裁馬斯克表示，下個月他在美國“政府效率部”的時間會大幅減少，股價在延長交易時段急升逾半成%。



Tesla收市後公布業績，受競爭持續加強以及馬斯克個人聲譽受損的雙重打擊，汽車業務收入按年跌20%至140億美元，純利跌71%至4.09億美元。公司在業績公告上沒有給予今季和全年的營運預測，說其後補上。



科技七巨頭大幅反彈，英偉達等全部收市升超過2%，Tesla在業績公布前升最多逾6%，收市收窄至近半成，亞馬遜升逾3.4%。



軍工股Raytheon逆市跌近一成，公司公布業績好過預期，但因關稅影響，對今年的營運預測大幅差過市場預測。



外電報導指，美國財長貝森特在一個閉門投資會議上表示“與中國的關稅僵局難以為繼”，他預料局勢“將會在短期內緩和”。



美國和中國分別對對方實施145%和125%關稅，此外還有對特定貨品的稅率。“無人覺得目前的情況能夠持續。”貝森特說：“雙方其實都實施了木禁運，對嗎？”又說兩大經濟強國局勢降溫“將對全球以及市場都鬆一口氣”。

