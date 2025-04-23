美霸權靠全球買單，關稅供養理論荒誕

挺美派鼓吹的“美國‘最大消費市場’”的言論原來是刷出來的。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月23日電／據新華社報導，近日，美國白宮經濟顧問委員會主席斯蒂芬·米蘭在演講中將美國軍事存在與美元體系定義為“全球公共產品”，要求其他國家通過接受美國關稅政策等方式為此承擔“公平份額”。這種邏輯實質上構成了一種“關稅供養霸權論”——以進口關稅作為施壓手段，迫使他國為維護美國全球霸權提供資金。看似建構在經濟學理論之上，但這套說辭實則存在多重邏輯悖論，折射出美國霸權思維的荒誕認知。



將美國軍事部署與美元體系定義為“全球公共產品”，本質上是對經濟學概念的歪曲。公共產品的核心特徵是非競爭性和非排他性，而美國遍布全球的軍事基地，其戰略布局明顯服務於自身地緣戰略目標，稱之為“公共產品”是在掩蓋其利己性的霸權政治本質。美國可以明確選擇保護誰、不保護誰，其安全承諾基於政治和戰略考量，具有相當強的排他性。實際上，對於非盟友國家而言，這種軍事存在構成安全壓力而非公共福利。北約東擴引發的地區緊張局勢，便是所謂軍事同盟“安全保障”選擇性和利己性的明證。



美元的國際地位同樣難以匹配“全球公共產品”的本質屬性。儘管全球貿易約50%以美元結算，但這種貨幣霸權的最大受益者正是美國自身。通過發行“世界貨幣”，美國不僅每年會獲得巨額的美元“鑄幣稅”收益，更逐漸形成了服務於自身利益的風險轉嫁和“潮汐收割”機制——2020年美聯儲的“無上限”量化寬鬆政策，就讓全球共同承擔了其貨幣超發的通脹壓力。美國還頻繁使用如環球銀行金融電信協會（SWIFT）等實施金融制裁，賦予美元體系高度的排他性。美國將這種非對稱的體系優勢包裝成“公共產品”，無疑是對國際經濟現實的嘲諷。



“關稅供養霸權論”聲稱，他國在美國主導的軍事和金融體系下“搭便車”，需為此付費。這種論調完全無視美國作為體系主導者所獲取的巨大結構性紅利。所謂的“地緣政治和金融保護傘”，特別是美元作為全球儲備與結算貨幣帶來的特權，為美國提供了無可比擬的經濟與戰略優勢，其軍事力量也首先保障自身的全球利益和商業通道。世界各國持有並使用美元，本身是對該體系的支撐和隱性“支付”，絕非“免費”。美國要求他國“付費”，卻刻意迴避自身是最大受益者的這一身份，實則是向外轉嫁霸權地位的維護成本，而非追求真正的公平分擔。