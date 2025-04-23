特斯拉電池業務遭重創　馬斯克喊話降關稅

中評社香港4月23日電／特斯拉 （TSLA）執行長馬斯克周二 （22 日） 在財報電話會議上說，他不喜歡高額或不可預測的關稅，但有關關稅的任何決定完全取決於美國總統，但稱特斯拉是“受關稅影響最小的汽車公司，至少在大多數方面是這樣”。



馬斯克表示，與其他美國汽車製造商相比，特斯拉處於相對有利的地位，因為它在北美、歐洲和中國擁有本地化的供應鏈”。



根據特斯拉公佈的今年第一季財報，汽車收入年減 20%，凈利下滑 71%。



該公司還說，至少在第二季更新之前，不會提供有關今年業績的任何指引。



雖然馬斯克是美國總統特朗普最親密的顧問之一，但關稅是導致他與政府部分不和的一個問題。他最近稱特朗普首席貿易顧問納瓦羅為“白癡”。



但馬斯克在周二財報會議上表示，如果一些國家正採取掠奪性的關稅措施，或者“如果一個政府為某個特定產業提供極端的財政支持，那麼你就必須採取措施加以抵制”。



自特朗普本月初提出對等關稅計劃以來，特斯拉股價一直受到重創，該公司股價在第一季暴跌 36%，為 2022 年以來的最差表現。



由於特斯拉生產的汽車是在美國國內銷售的，因此該公司不受特朗普對進口汽車徵收的 25% 關稅的影響，但特斯拉依靠來自中國、墨西哥、加拿大和其他地方的材料和供應來製造設備、汽車玻璃、印刷電路板、電池和其他產品。

