美元資產何以從“避風港”變成“風險源”

IMF2025年全球經濟預測將美國今年GDP增長，由原來的2.7%大幅下調至1.8%，降幅達0.9個百分點，是發達經濟體中降幅最大的。（圖片來源：大公報） 中評社北京4月23日電／據新華社報導，美國國債一直是資本市場的重要投資標的，被稱為“避險資產”“全球資產定價之錨”“收益避風港”，近期卻連續遭遇市場拋售：先是美國聯邦政府推出“對等關稅”，引發投資者拋售美債，讓美債收益率一度快速攀升至歷史高位；再是聯邦政府與美國聯邦儲備委員會關係緊張，讓稍有回落的美債收益率再度飆升。



與以往大多數情況不同，此次美債拋售潮伴隨著美股暴跌、美元走低，形成罕見的“股匯債三殺”，凸顯美國經濟衰退預期改變資本市場傳統避險邏輯，更凸顯美國政府混亂、反智的政策顛覆美元霸權“遊戲規則”。



美債遭拋售



美國國債過去一直被市場視為安全資產，當股市下跌，資金會湧向美債尋求“避險”。一般情況下，美債與美股走勢會呈現“蹺蹺板”效應，但這種互動關係近期被顛覆。



此前，紐約股市三大股指受美國關稅政策影響連續暴跌，美債也同步遭拋售，收益率持續走高。9日，10年期美債收益率最高漲至4.5%，30年期美債收益率三天內飆升近60個基點，一度突破5%。儘管此後收益率略有回落，但隨著美國總統特朗普不斷施壓美聯儲降息，至21日收盤，10年期美債收益率再度超過4.4%，30年期美債收益率重回4.9%之上。



市場普遍認為，曾被視為全球最安全資產之一的美債“避風港”地位正在動搖。



花旗銀行分析師本·威爾特希爾表示：“市場格局發生轉變，美國國債不再是應對風險的全球固定收益避風港。”英國《金融時報》報導，美國政府此前把降低美債收益率作為其重要政策目標，現在收益率不降反升顯示投資者對美國這個全球最大主權債券市場失去信心。



分析顯示，所謂“對等關稅”讓投資者擔憂美國經濟陷入滯脹或衰退，因此拋售美元資產。在操作層面，對衝基金高杠杆“基差交易”崩盤、投資機構流動性需求上升以及多國央行戰略減持是本輪美債遭拋售背後的三大因素。



香港致富證券有限公司首席經濟學家肇越告訴新華社記者，美國政府加征關稅令諸多投資機構調整經濟增長和金融市場預期，出於避險考慮大幅減少投資倉位，從而導致美國股票市場、債券市場和美元出現同步下跌。