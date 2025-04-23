俄國防部一軍火庫發生爆炸　已致3人受傷

俄國防部一軍火庫發生爆炸。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月23日電／據央視新聞援引俄羅斯緊急情況部22日消息，俄羅斯弗拉基米爾州的俄國防部第51號軍火庫發生的爆炸事件，已造成3人受傷。由於彈藥持續爆燃，附近公路部分路段交通已暫時封閉。



截至目前已有超過2000人從危險區域撤離。



當日稍早前俄羅斯國防部發布通報稱，弗拉基米爾州某軍事單位發生了火災，導致彈藥爆炸。初步調查顯示，事故系違反安全規定引起。