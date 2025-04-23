中評社北京4月23日電／網評：大國貿易停擺的終點或是戰爭？



來源：大公報 作者：周德武



歷史不會簡單地重復，但總是押著相似的韻腳。在過去的一百多年間，大國之間的關稅戰、貿易戰屢見不鮮，更與一戰與二戰的爆發有著直接和間接的關係。而這一次特朗普挑起全球貿易戰似乎成了“礦井里的金絲雀”，其終點會否走向軍事戰爭，也是眾說紛紜。



經歷過上世紀“大蕭條”仍健在的人已寥寥無幾。1930年美國總統胡佛頂著上千名經濟學家的反對聲，簽署了國會通過的《斯姆特─霍利關稅法》，但立即招致歐洲列強及加拿大的報復。在此後的四年間，全球貿易總量收縮了66%，加速了世界經濟的衰退，這對德國法西斯的崛起和希特勒的上台無疑起到了推波助瀾的作用，也為第二次世界大戰埋下伏筆。而在美國本土，美國加徵關稅及貿易萎縮也同時拉長了“大蕭條”的時間，報復性的關稅措施導致美國出口受阻，美國失業率從1930年的7.8%飆升到1933年的25.1%。



美國極端保守派選擇性地遺忘這段歷史，而大國貿易戰更久遠的記憶只能來自歷史教科書了。德國在1870年實現國家統一以後，其工業實力迅速崛起，全面挑戰大英帝國的地位，英國感受到了前所未有的威脅，英德霸權之爭成為“修昔底德陷阱”的一個活生生案例。哈佛大學教授艾利森指出，“英國與許多守成國一樣被焦慮所困擾；而德國與許多崛起國家一樣，雄心勃勃”。兩強之爭終於在1914年8月讓噩夢變成了現實，無可挽回地陷入了大國關係的歷史宿命。



當2014年全世界舉辦紀念一戰一百周年活動的時候，一些學者就此警告，大國之間經貿聯繫的深度捆綁並不能阻止彼此間的戰爭，旨在警示中美關係的可能前景。在一戰爆發之前，英德之間的貿易完全停止，英國通過封鎖等手段，完全切割了與德國的貿易供應鏈，以防止戰略物資落入敵手。特朗普這次挑起全球貿易戰，對中國不僅揮舞關稅大棒，同時還大搞非關稅壁壘，例如向中國製造的商船徵收額外的碼頭停靠費，則屬於嚴重的貿易歧視，在某種意義上說，是赤裸裸的挑釁行為。



特朗普第一任期因新冠疫情的衝擊而草草收場，第二任期比第一任期更加任性，超出了所有人的想像，包括特朗普的支持者在內。由於最高法院的放行，特朗普擁有了充分的總統豁免權，權力的任性也帶來了新的混亂。在關稅問題上，原本屬於國會的權力被特朗普獨攬。他通過行政令，大搞貿易領域的“休克療法”，展現了特朗普對世界經濟和貿易體系的驚人破壞力。



特朗普一邊炫耀自己年度體檢的健康狀況，另一邊卻把美國經濟秒變成“高危病人”，一隻腳跨進了重症監護室（ICU），讓2025年的夏天充滿了巨大的不確定性。“90天對等關稅暫停期”屆時期滿，美國6.5萬億美元國債也在那個時點到期，這些疊加因素會不會對市場形成共振效應，讓華爾街提心吊膽。



特朗普第二任期依然保持著“行政令治國”的特點，同時重大信息還是通過社交平台發布。而暫停90天對等關稅這條消息，他的首席貿易顧問納瓦羅也是從特朗普自家的社交媒體上得知的。據《華爾街日報》報導，財政部長貝森特和商務部長盧特尼克趁納瓦羅不在白宮時，衝進特朗普的房間，請求“懂王”高抬貴手，按下“暫停鍵”，否則美國將發生新版“次貸危機”。攪得地球人不得安寧的關稅決策過程居然如此不堪，實在超過了所有人的認知。



自大航海時代開啟以來，全球化呈現加速度發展，這是生產力驅動的結果。得益於歷次技術革命的推進，物流、技術流、信息流和資金流等要素得以在全球範圍內快速流動，資本家能夠在全球範圍內進行戰略布局，從而實現利潤的最大化。從這個意義上說，全球化的本質是生產力的推動，更不應被賦予“原罪”。用馬克思主義原理來解釋，美國今天的問題更多的是生產關係出了問題。換句話說，就是資本家賺了很多錢，但分配環節沒有找到正確答案，導致一部分產業工人成了工廠搬遷的最大失意者。美國最需要解決分配正義問題，但特朗普卻人為打破現有的全球信息、技術、物流和資金流，實際上是一種反生產力的行為，無疑是飲鴆止渴，也注定其失敗的命運。



特朗普在1月20日就職演講中稱要掀起一場尊重常識的革命。美國著名經濟學家薩克斯認為，特朗普有關貿易逆差和關稅的看法有違常識。如果特朗普是他的學生，這門功課肯定不及格。特朗普標榜自己最不喜歡戰爭。但值得注意的是，特朗普表示，自己對第三任期的想法是認真的。一些專家指出，特朗普要突破憲法的障礙難度不小，唯一可行的做法是，他會通過挑起有限戰爭的形式，宣布國家進入緊急狀態，這樣他才可以在不經過選舉的情況下攫取第三任期。從這個意義上說，在特朗普任期出現有限軍事戰爭並非不可想像，究竟這場軍事戰是由貿易戰或其他因素引發，美國選民對此保持警惕，世界其他國家也不得不防。