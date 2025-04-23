中評社北京4月23日電／網評：美國全球開戰 中國全球開放



來源：大公報 作者：馬浩亮



4月21日，中國多箭齊發，進一步擦亮了高水平制度型開放的成色。中共中央、國務院印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》，對增強外貿綜合競爭力、促進投資自由化便利化、打造高能級科技創新生態等作出系統部署。商務部《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》明確155項試點任務。中國人民銀行等聯合印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》18條重點舉措。



一系列新概念、新理念，無不折射出政策紅利的十足含金量。譬如，進口食藥“白名單”、民用無人駕駛航空試驗基地、優化匯率避險服務，以及電信領域的“來數加工”“遊戲出海”，醫療領域的“外籍醫生診所”、“外資護理學院”，交通領域的“一箱到底”、“綠色通道”等……總體呈現出勢大力沉、針對性強、普惠面廣的特點，順應了國內國際企業的期待，打開了更大的騰挪空間，必將推動經濟貿易縱深突進，長驅向前。



40多年前，珠三角的“來料加工”打響了改革開放的第一聲春雷。如今，“來數加工”等新業態新模式，推動中國開放邁上新台階。這種對比，正是中國經濟科技實力躍升的真實寫照，也是中國維護全球自由貿易和產供鏈韌性的優質供給。

中國在此時為服務貿易注入“加速度”，也極具深意。美國是全球服務貿易頭號強國，而中國正是美國服務貿易最大順差來源地，僅2023年就高達265.7億美元。而特朗普對此裝聾作啞，悍然以貨物貿易為借口點燃全球關稅戰，令全球貿易陷入空前混亂。中國擴大服務貿易開放，將進一步有效暢通國內國際雙循環，也有利於規避對沖美國將經貿問題泛政治化、泛安全化帶來的後續潛在風險。



在中國向全球開放的同時，美國向全球開戰的步伐並未止歇。然而，反噬來得比特朗普預想的要早。特朗普一直鼓吹製造業回歸，然而作為美國製造業旗幟和最大出口商的波音公司，已飽嘗關稅戰的苦果。歐洲、中國多家航空公司已經或計劃推遲交付。波音從全球各地上千家供應商的零部件採購，將面臨巨大成本上升。多年來受益於國際供應鏈的波音，正在被特朗普的關稅戰親手摧殘，真實上演了“搬起石頭砸自己的腳”。