中評現場：舌尖到心間　掌上蜀show啟幕

四川省台辦副主任孫樹學致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月24日電（實習記者 劉一瑋）23日，第六季“掌上蜀show·舌尖上的四川”兩岸新媒體創拍活動啟動儀式在四川旅遊學院舉行。國務院台辦新聞局處長李麗麗、四川省台辦副主任孫樹學、省商務廳二級巡視員呂勝平、四川旅遊學院校長王川以及兩岸媒體、自媒體人60多人參加活動，共赴川味文化之旅，用鏡頭和文字記錄四川美食背後的人文溫度與兩岸情緣。



四川省台辦副主任孫樹學在致辭中對兩岸媒體、自媒體人表示熱烈歡迎。他表示，美食文化不僅是兩岸同胞共同的文化基因，更是溝通兩岸文化交流的橋梁，更是兩岸融合發展的有力助推器。希望兩岸媒體、自媒體人以美食為切入點，以鏡頭為筆、以文字為墨，深度挖掘、精彩講述四川美食文化故事和川台美食情緣故事，生動展現兩岸文化交融的實踐圖景，進一步深化川台在文化、經貿、旅遊等領域的交流合作，推動兩岸融合發展走深走實。



四川旅遊學院校長王川指出，此次兩岸媒體攜手是深化文化交流的創新之舉，期待通過短視頻直播等新媒體形式，以年輕人喜聞樂見的方式展現川菜文化的深厚底蘊和創新活力，讓“一菜一格”的川菜技藝與“五味調和”的文化滋味，成為聯絡兩岸傳播情感的重要文化紐帶，並為促進兩岸的交流互鑒注入新的活力。



媒體代表、台灣梅花新聞網社長王綽中在致辭中對四川的美食文化大加讚賞，他說川菜在台灣非常盛行，對台灣民眾、特別是年輕人有極大吸引力。希望通過活動讓台灣民眾對四川美食以及背後的文化有更加深入地瞭解。



“四川成都，是一座來了就不想走的城市。”來自台灣的美食創客陳韵如則現場分享了她來川創業的故事，她表示已深深愛上四川的美食，也誠摯邀請台灣青年一同來川創業、打拼，共享這片熱土帶來的無限可能。



啟動儀式上，活動特別推出“四川必吃打卡TOP3美食榜單”視頻，向台灣遊客推薦各地地道美味，吸引更多台胞來川探訪。兩岸媒體人還在川菜大師指導下，親手學習製作宮保雞丁、麻婆豆腐等經典川菜，親身體驗中華飲食文化的魅力。

