中評鏡頭：台青動手學川菜，一勺一味見匠心

品嘗台青烹飪的宮保雞丁（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月24日電（實習記者 劉一瑋）“原來處理食材的順序很關鍵哦！”“沒想到麻婆豆腐也沒這麼辣！“在四川旅遊學院烹飪教室裡，一場別開生面的川菜體驗課正在進行，來自台灣的青年和自媒體人親手操刀，跟隨學院志願者”小老師“，一對一做地道川菜。



宮保雞丁和麻婆豆腐作為川菜代表菜品，深受台灣朋友喜愛。當天活動中，旅遊學院的學生志願者們化身“小老師”，手把手教授切配技巧、調味順序與火候掌握，讓台青在實際操作中體會川菜“一菜一格、百菜百味”的奧妙。



“看直播間的朋友們，這是我做的宮保雞丁，來嘗嘗如何。”值得一提的是，來自台灣的自媒體人樂島還在教學過程中同步開啟直播，將學習過程與親身感受實時分享給粉絲和網友。他一邊動手，一邊介紹食材、講解做法，引發網友紛紛留言互動，不少人直呼“看得流口水”“想飛來四川嘗一口正宗川菜”。



“要帶回去煮給家人吃”。許多台青表示，雖然之前在大陸吃過川菜，但都是第一次親自下廚嘗試做川菜，真正感受到川菜在細節中的匠心，深刻感受到兩岸同根同源的飲食文化連接。



一次川菜體驗，是味蕾的交匯，更是文化的融合。美食搭橋，情感共鳴，兩岸青年在一勺一味間進一步拉近了心的距離。

