“國家隊”入場，手機回收市場如何“突圍”

中評社北京4月23日電／據新華社報導，中國資源循環集團有限公司近日宣布，手機安全回收處置示範項目順利完成試運行，已面向全國省會城市開通手機安全回收處置服務。



隨著我國智能手機普及率持續提升和更新換代速度加快，廢舊手機數量呈爆發式增長。中國循環經濟協會數據顯示，我國每年新增廢舊手機超過4億部。



作為一家中央企業，被視為“國家隊”的中國資環集團參與廢舊手機回收，會給廢舊手機回收市場帶來哪些影響？廢舊手機回收市場如何“突圍”？



廢舊手機回收市場吸引力增大



在位於廣東省汕頭市貴嶼鎮的中國資環集團手機安全回收集中處置基地，隨著電動螺絲刀等工具的快速旋轉，短短幾十秒，工作人員就拆解出廢舊手機中的攝像頭、屏幕、電池和電路板等，其中電路板會被放到傳送帶上機械破碎，按批次送到火法熔煉車間熔煉處置。



手機富含銅、金、銀、鎳、錫等金屬及塑料、玻璃等，大量的廢舊手機回收再利用，具有巨大的經濟和生態價值。業內人士估算，其市場規模價值近千億元。目前，已吸引不少企業和個人進場。



記者近日在天津濱海新區一家超市中的轉轉二手手機回收店看到，一名顧客帶著舊手機前來出售。“平均每天有10多名顧客出售手機，這位先生已經是第二次來下單了。”回收店的工作人員介紹。



除了許多街邊的手機銷售、維修門店推出手機回收業務，一些線上二手交易平台也參與手機回收。



據瞭解，當前國內市場已形成轉轉、閑魚、愛回收、閃回收、同城幫等二手手機回收平台。以閑魚為例，用戶進入回收頁面後，提交手機信息、型號、新舊程度等即可參與回收。閑魚業務公關王旦楠說，2024年閑魚手機數碼的循環訂單量同比增長約20%。