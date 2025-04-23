農業農村部部署開展全國種業監管執法年活動

中評社北京4月23日電／據新華社報導，近日，農業農村部辦公廳印發《2025年全國種業監管執法年活動方案》（簡稱《方案》），部署開展2025年種業監管執法工作，聚焦種業知識產權保護和種源質量提升，堅持“露頭就打”常態化監管與集中開展專項整治行動相結合，強化部省聯動、部門協同，嚴厲打擊假冒偽劣、套牌侵權等種業違法行為，為持續增強糧食等重要農產品供給保障能力提供種源支撐。



《方案》強調，要聚焦春秋兩季用種高峰期、夏季制種關鍵期和冬季集中加工期等關鍵農時，加大監督檢查力度，嚴防不合格種子入市下田；加大涉種案件查處力度，健全投訴舉報機制，強化行政執法與刑事司法銜接，嚴懲種業違法行為。要集中開展品種審定“兩個通道”及登記品種“仿種子”清理，以及非法生產經營轉基因種子、網絡售種、牛冷凍精液、馬鈴薯種薯、食用菌菌種等專項整治，集中清理違法違規行為多發重點領域。要持續推進種業法律法規及制度建設，繼續開展種子生產經營許可核查，加強種子檢驗機構檢查考核，夯實種業市場監管基礎。



《方案》要求，各級農業農村部門要細化實化工作安排，明確責任主體和具體措施，暢通問題反映渠道，及時處置問題線索，強化輿情監測研判，不斷提升監管執法效能，切實保障農業生產用種安全和農民、企業合法權益。