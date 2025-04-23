三部門延續實施失業保險穩崗惠民政策舉措

中評社北京4月23日電／據人力資源社會保障部網站消息，近日，人力資源社會保障部、財政部、稅務總局三部門聯合印發《關於延續實施失業保險穩崗惠民政策措施的通知》，支持企業穩定崗位，助力提升職業技能，兜牢失業保障底線。



《通知》明確延續實施2項穩崗惠民政策舉措。一是助力企業穩定崗位。對不裁員少裁員的參保企業繼續實施穩崗返還政策至2025年底，中小微企業按不超過企業及其職工上年度實際繳納失業保險費的60%返還、大型企業返還比例不超過30%；社會團體、基金會、社會服務機構、律師事務所、會計師事務所、以單位形式參保的個體工商戶參照實施。二是助力勞動者提升技能。繼續放寬技能提升補貼政策參保年限並拓寬受益範圍至2025年底，對參保繳費滿1年、取得相應職業資格證書或職業技能等級證書的參保職工或領取失業保險金人員發放技能提升補貼。加強重點支持，在每人每年可享受1次補貼的基礎上，對取得急需緊缺職業（工種）證書的，還可增加2次補貼次數；推動證崗相適，提高補貼的針對性和實效性，重點服務當地產業發展、就業需要和企業崗位需求。同時，強調要持續做好失業保險金、代繳基本醫療保險（含生育保險）費、價格臨時補貼等保生活待遇發放和大齡失業人員保障工作。



《通知》要求，各地要結合本地實際細化具體實施舉措，優化經辦流程，提升省級統籌質效，保障政策有序落實。各級人力資源社會保障、財政、稅務部門要密切協作配合，形成工作合力，推動政策盡快落地見效。