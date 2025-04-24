兩岸專家聚京　研討兩岸關係新形勢

北京聯合大學台灣研究院4月23日舉辦“兩岸關係新形勢”學術研討會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵 實習記者 劉璐璐）北京聯合大學台灣研究院4月23日舉辦“兩岸關係新形勢”學術研討會，喜迎建院二十周年。來自海峽兩岸120餘位專家學者，緊緊圍繞台灣問題外部環境新變化、島內政局新動態和兩岸關係新形勢，展開熱烈研討。



北京聯合大學黨委書記楚國清在開幕式上致辭時表示，台灣問題是一個關乎國家主權、領土完整和民族復興大業的重大問題，也是全國民眾都十分關心的問題。解決台灣問題，核心是實現國家統一。黨的二十屆三中全會報告強調，“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。進一步明確了祖國大陸堅定推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的決心和信心。今後，伴隨著中國式現代化的全面深入推進，兩岸融合發展的內涵會越來越豐富，成效會越來越突出。我們也要清醒地認識到，推進兩岸和平發展、融合發展的過程並不會一帆風順，難免面臨各種問題和挑戰。從國際大環境看，世界百年變局加速演進，大國博弈更加激烈，特別是美國特朗普政府新近挑起“關稅戰”，對兩岸關係發展都有直接或間接的影響。從兩岸層面看，民進黨當局變本加厲進行謀“獨”挑釁，惡意阻撓限制兩岸交流合作，頻頻加強與外部勢力的勾連，嚴重破壞了兩岸交流交往的政治根基，致使台海局勢日趨緊張、複雜嚴峻。



北京聯合大學台灣研究院創院院長徐博東致辭時指出，從歷史的長河看，台灣問題由來已久。但在新時代，它正呈現出新的面貌。大陸飛速發展，實力日益強大，反制“台獨”、推進統一的方式和手段越來越豐富。在中國崛起的大背景下，外部環境也朝著有利於統一、有利於反對“台獨”分裂的方向轉變，大陸牢牢掌握著兩岸關係發展的大方向。島內分裂勢力上躥下跳，不過是感受到了統一大勢的壓力，在做垂死的掙扎。他們“台獨”的花樣再多，也無法改變歷史的走向，統一是不可阻擋的歷史潮流，這是我們堅定信心的來源。儘管島內分裂勢力仍在困獸猶鬥、負隅頑抗，但兩岸統一的大勢如滾滾洪流，勢不可擋，祖國完全統一的日子從未像今天這樣離我們這麼近！

