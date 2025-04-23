“清洗”與“反水”　五角大樓怎麼了

中評社北京4月23日電／據新華社報導，美國國防部長赫格塞思的“信號門”風波已升級到2.0版本，被曝向“家人”聊天群分享美軍打擊也門胡塞武裝信息，外界關於白宮打算給五角大樓“換將”的流言更盛。美國總統特朗普21日仍力挺赫格塞思，說依然“完全”信任他。



只是，五角大樓近期亂象頻出，已引發信任危機。赫格塞思就任防長以來已撤換多名軍方將領，他最親近的“核心圈”中已有四人因被指“洩密”於上周遭解職，赫格塞思暗示“洩密者”不甘被“炒”才向媒體繼續“爆料”。



白宮力挺 否認有意“換將”



特朗普把媒體關於防長疑似向家人洩密的報導斥為“假新聞”，表示赫格塞思“幹得很棒，大家對他都滿意”，自己依然“完全”信任赫格塞思。



同一天，赫格塞思本人“炮轟”曝光“信號門2.0”的媒體及其消息源。“媒體淨幹這事，以心懷不滿的前雇員為匿名消息源，企圖……毀人名譽。這對我行不通。”他說，“個別洩密者被解雇，於是爆出了幾篇報導，真叫人‘意外’。”



赫格塞思堅稱，他與特朗普“談過”，將繼續保持立場一致。



白宮新聞秘書萊維特當天在社交媒體否認白宮開始尋覓新防長人選的說法，稱美國全國公共廣播電台對此事的報導“全是假新聞，基於一個明顯不瞭解實情的匿名消息源”。



據《紐約時報》等美國媒體20日報導，赫格塞思上月不僅在一個美國國家安全高官聊天群中分享美軍作戰方案、遭一名被動“入群”的美國記者曝光，還在另一個私人聊天群中幾乎同步分享了相同信息，群聊中有他的妻子、弟弟和私人律師等13人。兩個聊天群均設在社交軟件“信號”上。