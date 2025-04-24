中評關注：專家談兩岸關係　提各種建言

會議現場（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵 實習記者 劉璐璐）由北京聯合大學台灣研究院主辦的“兩岸關係新形勢”學術研討會23日在北京召開。多位學者作大會發言，就兩岸關係新形勢分享看法。



中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東表示，當前台海局勢和島內政局發展的複雜性、多變性、對抗性前所未有。他分享了幾點觀察：一是，貿易戰的外溢效應正加速擴散，中美關係前景不樂觀。特朗普的霸道霸凌、言而無信、言行不一所帶來的不確定、不可靠、不可信，不僅遭到了各個國家尖銳的質疑和批評，也使下一步中美關係轉圜的空間被極大壓縮，貿易戰的外溢效應正在快速向政治、科技、外交、金融等領域擴散。從趨勢上看，特朗普外強中乾、色厲內荏、偏執對抗、貪得無厭，使得中美戰略利益難以調和、戰略目標南轅北轍，中美關係或將在相當一段時間內處於歷史的谷底徘徊。中方要敢鬥、善鬥、巧鬥，樹牢底線思維和極限思維，既要做好迎接暴風驟雨的準備，也要準備打好持久戰。二是，美台加緊勾連，大打“台灣牌”的衝動顯著上升。在中美貿易戰戰略僵持背景下，特朗普政府內部，特別是以魯比奧為代表的反華挺台鷹派，會進一步加大對台灣當局的控制和利用。特朗普的台海政策是服務於讓美國再次偉大的目標和中美戰略博弈的需要。三是，賴清德當局會更加倚美抗中，破壞性的角色會更加凸顯。賴當局會將現在中美的戰略大博弈作為他倚美謀獨、倚美拒統、火中取栗的一個難得機會，我們要高度警惕防範賴清德當局的戰略誤判。懲“獨”反干涉，維和促融合更當成為下一步對台工作的重點。



廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深認為，我們要與時俱進地重新理解兩岸統一。要超越“統獨”話語，走向治理話語。民進黨沒有辦法兌現其“台獨”主張，這不僅來自大陸方面的壓力，更來自於其內部政治上的“自限性疾病”。台灣問題基本上是可控的，台灣當局所有的挑釁都是我們對台治理的機會、動力、理由，這就是我們今天在做的事。在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一，這個提法值得我們深入學習體會，要將其落實到兩岸治理話語的建設上。我們要把解決台灣問題納入國家治理能力、治理水平、治理方式現代化的事業裡，早日把“統獨”話語體系推向治理話語體系，這是最符合中華民族長遠利益和根本利益的現象。

