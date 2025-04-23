國家圖書館揭曉第二十屆文津圖書

中評社北京4月23日電／據人民網報導，4月21日，為迎接第30個世界讀書日，“相信閱讀的力量——第二十屆文津圖書發布暨國家圖書館4.23世界讀書日特別活動”在國家圖書館舉辦。



活動現場揭曉了第二十屆文津圖書評選結果，並推薦社科類、科普類和少兒類年度佳作。《滿世界尋找敦煌》《為國鑄盾：中國原子彈之路》《亮世界》等20種文津圖書和46種文津提名圖書從2800餘種參評圖書中脫穎而出。



終評評委蔔鍵、楊虛傑、海飛分別從社科、科普和少兒三個類別對本屆文津圖書評選情況進行綜述，國家圖書館黨委書記、副館長陳櫻，副館長張軍、霍瑞娟分別為社科類、科普類、少兒類圖書作者頒發榮譽，副館長魏崇，黨委副書記、紀委書記王曉東為出版社代表頒發榮譽。文津圖書作者代表曾孝濂、榮正通和劉海栖發表了感言。發布儀式設置了致敬環節，向過去十年離世的文津圖書評委和作者表達敬意和緬懷。



活動現場，“國家圖書館文津領讀人”代表靳東重溫了王蒙先生在文津圖書初創時的寄語。同時，國家圖書館啟動“文津二十年 好書中國行”活動，聯合圖書館界、出版界，邀請作者、評委、編輯等，開展文津圖書系列閱讀活動。



本屆文津圖書書單涉及多個領域，題材豐富。社科類圖書題材呈現出更為多元化的趨勢，涵蓋了藝術、人文、法律、社會、文化等多個領域，這些題材緊密聯繫著大眾的日常生活，寫作風格各異，精彩紛呈；科普類圖書題材豐富多樣，涵蓋物理學、天文學、地質學、腦科學等諸多領域，今年國內原創科普著作比例有明顯提升，這些優秀的科普作品，向大眾傳遞了科學知識和科學思想；少兒類圖書作品不限於建築學、生物學、物理學、美術等學科，還包括親情、友情、神話等題材，讀者類型從幼兒直至青少年。閱讀這些圖書，孩子們會感受到視角轉換，想象力飛馳，甚至是情感的升華。



當天，“天光雲影 一廿之間——文津圖書評選推廣活動二十周年回顧暨第二十屆文津圖書展”在國家圖書館總館北區開展，展覽內容在文津圖書官方網站等平台上線；展覽通過四個版塊向讀者展示文津圖書的成長過程、歷屆文津圖書中值得回顧重讀的書目、第二十屆的評選結果，以及來自評委、作者、領讀人和讀者的寄語，並利用多媒體影音，全方位向觀眾展示文津圖書的相關閱讀推廣資源。



為方便讀者閱覽，國家圖書館在總館北區中文圖書區和少年兒童館分別設置專題書架，並創新版權征集方式，邀請第1－20屆獲得文津圖書榮譽的出版單位共同開展文津圖書數字閱讀內容的公益性征集。多家出版單位積極參與，共獲得超過200册圖書部分章節的免費閱讀權限，並在文津圖書官方網站、“網絡書香·閱見美好”微信小程序等設置文津圖書閱讀專區，充分滿足讀者便捷、多元的閱讀需求。