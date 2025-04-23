古城胡同裡的文旅新變

中評社北京4月23日電／據人民網報導，作為北京城市格局的“毛細血管”，胡同見證著古都北京的歷史變遷，記錄著不斷變化的“京味”生活方式，是北京獨特的人文歷史景觀。



近年來，隨著保護與活化並重的城市更新深入發展，一些市井胡同煥發出新的活力，不僅讓“逛胡同”這一北京旅遊經典項目更加有趣，也讓更多遊客得以透過胡同，領略北京既古老又現代的城市魅力。



白塔寺邊人氣旺



漫步在阜成門內大街上，遠遠地就能瞧見地標性建築——妙應寺白塔，人們更愛叫它“白塔寺”。望塔前行，走到東西岔胡同東夾道時，一扭頭，映入眼簾的除了白塔與紅墻，還有絡繹不絕的遊客和行人。天氣晴好時，藍天、紅墻、白塔構成的“胡同壁紙”前，會“長滿”拍照打卡的愛好者。



全長600多米的東西岔胡同，分為西岔胡同、東岔胡同及交匯處小廣場等部分。明代，這裡曾是北京城最大的道教宮觀朝天宮的所在地，當時的東西岔胡同作為禦道為皇家所用。朝天宮毀於大火後，附近片區才逐漸修建民居，形成街巷，並逐漸演變成“東西岔買賣街”，成為白塔寺廟會的舉辦地。



“我們小時候，就愛逛白塔寺廟會，圖個熱鬧！”在胡同裡一家咖啡館的露台上，市民馮大爺向記者分享記憶中的胡同往事：上世紀四五十年代，白塔寺每月定期舉辦廟會活動，塔院裡場地寬闊，許多民間藝人在此說書唱戲；塔院外的胡同裡，小販設攤賣貨，叫賣聲不絕於耳。



後來，白塔寺廟會逐漸衰落，胡同裡開始出現違建，空中飛線交錯，路面坑窪。2020年，阜成門內大街啟動改造工程，通過拆除違建、架空線入地、更換路燈等舉措，讓東西岔街區面貌煥新，既提升了胡同居民的居住品質，也為這處歷史文化街區帶來了更多的公共空間。



如今，各具特色的餐飲、文創等新業態在胡同裡深深扎根，古老與新潮在此碰撞融合——白塔寺藥店的一隅，是網紅店“耀咖啡”的地盤，空氣中交織著中草藥味道與咖啡香氣；騎行愛好者在胡同中穿行，在精釀酒館前駐車，捧著飲品來到露台上，與紅墻白塔碰杯對飲；山門之內，白塔寺也憑借胸針盲盒、冰箱貼等設計感十足的文創產品，與當代人的文化生活更緊密地相連……