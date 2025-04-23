“國際中文日”慶祝活動在多國舉行

中評社北京4月23日電／據人民網報導，連日來，“國際中文日”慶祝活動在伊拉克、波黑、剛果（布）等國舉行，中國歌舞、詩朗誦、傳統文化體驗等活動給參與者帶來豐富的中國文化體驗。



以“中文：跨越時空的禮物”為主題的“國際中文日”慶祝活動4月20日在伊拉克北部庫爾德自治區的蘇萊曼尼亞大學舉行。來自薩拉赫丁大學中文系的學生為觀眾帶來扇子舞、詩朗誦、中文歌曲演唱等節目。書法、臉譜繪畫、剪紙等傳統文化體驗活動也吸引了當地民眾踴躍參與。



薩拉赫丁大學語言學院院長薩曼表示，隨著中國影響力日益增強，“中文熱”持續升溫，學習中文為伊拉克學生打開了通向更廣闊世界的大門。



“我喜歡中文、中國文化、中國美食，喜歡中國的一切。”薩拉赫丁大學中文系大二學生蘭娜用流利的中文說，她希望以後能成為中文教師，讓更多伊拉克人瞭解中國。



為慶祝“國際中文日”，以“中國非遺 世界共享”為主題的甘肅民間藝術展4月19日在波黑薩拉熱窩大學哲學院開幕，展出近60幅由中國農民藝術家和西北師範大學美術學院師生創作的繪畫、剪紙等民間藝術作品，這些作品展現了中國西北地區生活風貌與傳統文化，受到當地民眾歡迎。



薩拉熱窩大學副校長博什科維奇表示，這些中國民間藝術作品讓她想起同樣充滿生活氣息的前南斯拉夫“稚拙藝術”繪畫傳統，相信這次藝術展將給薩拉熱窩民眾帶來藝術享受。