青年閱讀新趨勢觀察：嘗試讀點新東西

中評社北京4月23日電／據人民網報導，4月23日是第三十個“世界讀書日”。



在全民閱讀的熱潮中，青年群體正為閱讀注入年輕活力。他們的閱讀場景靈活，會在圖書館、圖書市集、城市書房等不同場所中看書；他們的閱讀形式新穎，無論電子書、有聲讀物還是視頻說書，都是閱讀的方式；他們的閱讀選擇有趣，喜歡將閱讀與影視、漫畫等結合，有了更多適合自己的新樣態。



從公共圖書館到特色書店



讀書有了新空間



北京市通州區，開館不到兩年的北京城市圖書館人氣居高不下。前不久，這座建築剛入選《時代周刊》（TIME）2025年度全球100佳旅行目的地。



這座建築屋頂的樹狀建築結構靈感來自銀杏樹葉片，144棵“銀杏樹”構成的“森林傘蓋”從“山谷”中拔地而起，營造出“臨山間、於樹下、勤閱覽”的讀書環境。踏入其中，仿佛置身一片銀杏林，高大的石柱如銀杏樹幹，撐起整個建築的骨架，屋頂的曲線如大運河波紋般起伏有致。



在這座“銀杏林書苑”中，有著世界最大的單體閱覽圖書館。坐在落地窗旁伏案自習的讀者，大部分是年輕人。



即將本科畢業的朱同學，正一手拿著《中國通史》，一手提著保溫杯回到自習座位上。“館內整體設計挺吸睛，閱讀區的智能平板查閱歷史文獻也比較方便，很適合看書自習。”朱同學告訴筆者，她打算未來繼續攻讀歷史學方向的研究生，之前一直在家看書復習，被館內大氣的落地窗和自習室吸引後，一周會來三四次。