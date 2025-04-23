韓外長：南韓對華接觸也符合美國利益

中評社香港4月23日電／韓聯社消息，南韓外交部長官趙兌烈23日出席南韓智庫峨山政策研究院主辦的2025峨山全會（Asan Plenum）並致辭表示，域內沒有任何國家願在中美之間作出二選一的抉擇，也沒有國家希望看到中美戰略競爭演變為“零和博弈”。南韓對華接觸在多個層面也符合美國的利益。



趙兌烈表示，韓方外交政策優先定位於牢固的美韓同盟，中方對此沒有提出異議。韓方對華接觸也契合“防止21世紀強國之間戰爭”這一目標。他說，支撐多邊貿易體制的是攜手實現共同繁榮的信念，而非零和博弈，這也是南韓出口導向型經濟發展的基礎，但如今這一國際秩序出現裂痕，令人擔憂。



就中韓關係，趙兌烈表示，對於南中國海和南韓西部海域（黃海，南韓稱“西海”）問題等兩國存在分歧的事宜，政府將開誠佈公地闡明立場並提出交涉。



就日韓關係，趙兌烈說，為避免兩國來之不易的合作勢頭出現倒退，兩國有必要認真反思過去。我堅信創造更加美好未來的最佳方式是主動改變自己的認知和態度，引導對方變化。



另外，美國前副國務卿庫爾特·坎貝爾發表主旨演講時表示，作為美國的主要盟友，日韓兩國要積極參與美國涉核武相關決策過程。他還建議南韓政府以造船合作作為談判杠桿與美國進行磋商。