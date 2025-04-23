中評社北京4月23日電／據人民網報導，春色恰如許，讀書正當時。



今年全國兩會“下團組”，習近平總書記從過去的書香世家，講到現在提倡建設書香校園、書香社會，飽含期待：“書香是一種氛圍。”



今年4月23日是第三十個世界讀書日。各地在世界讀書日到來之際開展形式多樣的閱讀活動。在雲南昆明，讀者在自然風光中靜享詩意閱讀；在山西考古博物館，學生們借助考古書籍解碼三晉文明；在天津圖書館，大運河沿線8省份的1000餘部新書喚醒運河歷史記憶……



閱讀之光，照亮未來。全社會愛讀書、讀好書、善讀書的氛圍日益濃厚，書香裡的中國，欣欣向榮。



“希望全社會都參與到閱讀中來，形成愛讀書、讀好書、善讀書的濃厚氛圍”



凌晨3點，位於上海虹口區和平公園的和平書院燈火通明，一名身著外賣服的讀者在安靜地閱讀。



讀者名叫杜天。“晚上外賣沒訂單的空閑時間，我就會來這裡看看書。”杜天說，之前送外賣路過這裡，偶然走進來，捧起一本《額爾古納河右岸》，書中的故事一下將他拉進寧靜的草原。也是從那時開始，他體驗到了“泡”圖書館的樂趣。



“希望全社會都參與到閱讀中來，形成愛讀書、讀好書、善讀書的濃厚氛圍。”2022年4月23日，習近平總書記致信祝賀首屆全民閱讀大會舉辦時強調。



2013年3月，在接受金磚國家媒體聯合採訪時，習近平總書記指出：“我愛好挺多，最大的愛好是讀書，讀書已成為我的一種生活方式。”