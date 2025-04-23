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最高人民檢察院依法對李剛決定逮捕
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2025-04-23 17:14:52
中評社北京4月23日電／據人民網報導，記者從最高人民檢察院獲悉，中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組原組長李剛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李剛作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
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