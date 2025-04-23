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雲南省臨滄市委原一級巡視員尚東紅接受調查
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2025-04-23 17:13:55
中評社北京4月23日電／據中央紀委國家監察網站消息，據雲南省紀委監委消息：雲南省臨滄市委原一級巡視員尚東紅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。
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