中國海油：推動健全管黨治黨責任格局

中評社北京4月23日電／據中央紀委國家監察網站消息，近日，中國海油紀檢監察組組織召開黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組會議，就落實職能監管責任情況、日常發現突出問題開展交流研討，對總部部門貫徹落實中央紀委四次全會精神進行部署安排。



“總部部門要全面準確把握職能職責，把黨風廉政建設作為抓業務、強監管的應有之義，堅決摒棄只談業務不講政治、只管發文不抓監督、只抓本級不管下級等錯誤認識和做法。”會上，中國海油紀檢監察組組長、協調小組組長鐘慶明通報日常監督執紀發現的突出問題，並向相關部門交辦18項具體任務，推動認責領辦，抓好主管領域問題治理。



近年來，中國海油紀檢監察組堅持以“兩個責任”抓綱帶目，在全面壓實主體責任、認真履行監督責任的同時，抓住職能部門監管責任關鍵環節，持續推動健全各負其責、統一協調的管黨治黨責任格局。



以改革創新健全完善責任落實體系。中國海油紀檢監察組以強化專責監督為牽引，將主體責任日常工作移交出去，同步推動黨組深化總部機構改革，先後推動成立巡視辦、黨風廉政建設工作辦公室等機構，進一步明確主體責任的責任主體，釐清責任界面，完善責任鏈條。同時，推動印發《總部部門黨風廉政建設和反腐敗工作職責》，逐一細化履責內容和要求，為履行職能監管責任提供制度保障。



聚焦問題推動落實落細職能監管責任。協調小組會議機制建立之初，有的職能部門履職盡責找不准定位、弄不清方向。紀檢監察組一方面通過約談黨組成員、制發紀檢監察建議書、面對面督導等方式，強化責任壓力傳導，另一方面在協調小組會上對各部門履職情況當面點評、提出要求，對履職缺位的嚴肅批評、責令整改，對監督執紀發現的問題現場交辦、跟蹤督辦。經過堅持不懈努力，總部部門履行職能監管責任意識有了顯著提高，增強了全面從嚴治黨合力。



突出重點、抓住關鍵推動加強全域治理。堅持什麼問題突出，就重點整治什麼問題，加強對問題多發領域的研判分析，督促有關職能部門協同發力，系統施治、標本兼治，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。在采辦招投標領域，推動工程與物裝部深入調研，進一步全面深化采辦體制改革，以管辦分離、集中采辦、陽光采辦為重點，對采辦體制進行深度重塑，構建需求、采辦、執行相互監督制約的工作機制，做實采辦監管職能，壓縮設租尋租空間。在工程建設領域，針對“靠工程吃工程”問題，責成原工程建設部牽頭開展工程建設領域廉潔從業自查自報，覆蓋全系統2萬多名從業人員。針對虛開發票套取差旅住宿費用等問題，責成黨風廉政建設工作辦公室牽頭在全系統開展自查自糾，督促集團辦公室、財務資金部等部門嚴格管控，全面系統推進問題整改。