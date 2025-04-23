台灣青年雲南參訪活動圓滿落幕

中評社北京4月23日電／據中國台灣網報導，4月3日至10日，“慎終追遠 薪火流芳”台灣青年雲南參訪活動在大理、騰沖、昆明三地順利開展。活動邀請36名台灣青年實地交流參訪，從南詔商脈經緯的古道滄桑，到滇緬公路彈孔墻的烽火印記，至春城花市的科技浪潮，探尋中華歷史文脈，共同鑄牢民族共同體意識。



在大理體驗“悠悠”慢生活。大家駐足崇聖寺三塔，聆聽蒼山洱海共鳴的山海回音。穿行大理古城，石板路上凝固的史詩訴說著南詔商脈的繁盛。漫步周城，以布為紙，以線為筆，體驗藍白交織的非遺技藝。有青年感嘆：“同心圓，圈起華夏情脈；扎染藝，暈染兩岸一心。”



在騰沖奔赴滇西抗戰歷史現場。大家凝視鬆山戰役遺址，見證古榕樹上傷痕密布的無聲證言。肅立國殤墓園緬懷不屈英魂，參訪和順古鎮重溫救國強音。有青年在朋友圈配圖發文：“銘記歷史，緬懷先烈，英雄仍在，我們記得。”



在昆明感受雲南高質量發展的質變躍升。大家在雲南省博物館，動態捕捉3D投影技術讓百家姓互動溯源鮮活起來。穿梭於鬥南花市，解碼雲端市場每秒訂單綻放的“數字心跳”。有青年贊嘆：“太酷了，每秒鐘都可以看到實時鮮花售價，簡直像在看‘鮮花股票’的瘋狂競速！”



據悉，該活動為海峽經科“青年π”系列活動。