川台青年就業創業發展交流會在成都舉辦

中評社北京4月23日電／據中國台灣網報導，“融”聚天府，逐夢四川。4月22日下午，2025川台青年就業創業發展交流會在成都舉辦。在這場專門為台灣青年參與、融入四川經濟社會建設發展舉辦的青春盛會中，來自島內和在川的台灣青年以及兩岸媒體160餘人齊聚一堂，共同感受新經濟、新基地，共話發展、共展未來。



四川省台辦副主任孫樹學在致辭中，用“大”“美”“新”三個關鍵詞向台灣青年推介四川。他表示，四川之大，在於地理之廣、物產豐富；四川之美，美在自然、美在人文；四川之新，新在科技、新在文創。他指出，四川始終以台灣同胞福祉為念，以最大誠意搭建起連接兩岸的橋梁，注重優化發展環境，讓台灣青年在四川舒適、溫暖、便捷的發展環境中留下來、發展好。誠邀台灣青年以此次交流會和實習就業崗位發布為契機，抓住機會參與四川當前和未來的發展，在事業發展中迸發青春活力、綻放青春風采。



“成都是中國歷史文化名城，擁有4500多年的城市文明史，是祖國大陸最具活力和幸福感的城市之一。”成都市台辦主任傅軍發表致辭並指出，交流會的舉辦將為兩岸青年交流互鑒、增進瞭解、共同成長發揮積極作用，歡迎島內青年來成都打拼事業，施展才華，在這片充滿活力的土地上找到屬於自己的奮鬥舞台。他表示，成都會像關愛大陸青年一樣關注台灣青年的所思所憂所盼，讓廣大台灣青年在成都學習安心、事業順心、生活舒心，助力台灣青年在成都扎根成長。



此外，交流會現場發布了面向台灣青年的實習就業崗位，包括在川國企、民企、台企在內的746家共6793個實習就業崗位，年薪最高可達70萬元。交流會還發布了“成都台灣青年服務員”倡議，歡迎廣大台灣青年扎根成都、融入成都、圓夢成都。