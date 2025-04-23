2025川台（成都）產業合作推進會舉行

中評社北京4月23日電／據中國台灣網報導，新時代需要新經濟，新動能創造新機遇。22日下午，2025川台（成都）產業合作推進會在成都雙流區舉行，兩岸嘉賓齊聚一堂，共商川台交流合作新機遇，共謀川台融合發展新路徑。



“生活在成都，看得到雪山、吃得到火鍋、創新創業更有確定性。希望台灣企業家、青年來四川發展，這裡歡迎你們。”四川省台辦副主任孫樹學在致辭時誠邀廣大台灣朋友來川打拼。他表示，成都有“雪山下的公園城市，煙火中的幸福成都，奮進中的創新之城”之美譽，是兼具幸福生活和發展潛力的地方。成都與台灣產業優勢互補，歡迎台商到大陸投資、到成都投資，只要兩岸中國人共同努力，中華民族偉大復興就能實現。



緯創資通（成都）有限公司關務經理劉吉偉、仁寶電腦（成都）有限公司財務經理林廷叡作為在川台資企業代表作了企業經營發展經驗分享。



劉吉偉表示，企業落戶扎根、快速發展的十年間，每一步成長都離不開各級政府及單位的大力支持和幫助，如協助公司台籍子女就學，解決了台籍人員在大陸工作、生活的後顧之憂；搭建政企溝通橋梁，讓大家切實感受到“家”的溫暖與關懷；定期舉辦政策宣講會、台企座談會，讓大家及時掌握最新政策動態；組織兩岸經貿交流活動，為企業開拓市場、深化合作創造了寶貴機遇。“這些細致入微的服務，讓我們對在本地的發展充滿信心”。



林廷叡談到台灣同胞來四川最關注的衣食住行問題。他表示，這裡美食豐富、風景優美、生活便利，“吃、喝、玩、樂”方面不用擔心，自己當前已經完全融入。成都也是一個適合投資的好環境，這裡廉潔程度高、政策法規穩定，各級政府認真負責，對於大家的需求“使命必達”。他提到，各級領導非常關心企業投資狀況，在企業發展遇到問題時，積極幫助想辦法。他喊話台灣朋友來成都旅遊、投資。