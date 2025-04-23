日媒：日本的美國同盟國“特權”正在失效

中評社香港4月23日電／日經新聞文章指出，距離2月的日美首腦會談提出“追求日美關係新的黃金時代”過去不到2個月。特朗普總統於4月2日（日本時間4月3日早晨）宣佈也會對日本啟動對等關稅。



日本首相石破茂是通過早晨美國的報導得知24%稅率的。目睹這一情況的政府高官難掩驚訝地表示：“簡直不敢相信自己的眼睛。美國方面並沒有提前告知我們稅率”。



即將瓦解的基礎



在過去的重大局面下，日本作為同盟國一直受到美國的特殊對待。1991年以美軍為主的多國部隊進攻伊拉克時，日本在開戰3天前收到了通知。公務電報以及前政府高級官員的證詞顯示，當時美方以“美國人要流血犧牲了”這樣的措辭，將消息秘密傳達給了時任日本外相中山太郎。



美國根據同盟關係所提供的安全保障以及龐大的市場，在戰後80年裡一直是日本經濟增長的基礎。



特朗普啟動對等關稅，並沒有區分與美國對抗的國家，以及同盟或友好的國家和地區。日本是美國的最大直接投資國，日本政府原本期望能夠獲得美國的特別對待，這樣的期待輕易地破滅了。



包括日本在內，對於打算與美國展開談判的國家和地區，美國在一律徵收10%額外關稅的基礎上，把進一步增加的部分“凍結”了90天。儘管如此，美國在沒有事先說明的情況下單方面強加關稅的態度依然十分明確。日本已無法再依賴同盟國特權的時代已經到來。



日本政府無法讓人感受到打算捍衛處於岔路口的自由貿易體系的強硬姿態。或許是出於對特朗普的顧慮，日本首相石破茂很少有機會提及“自由貿易”一詞。這與呼籲“國會應當在決議中高舉自由貿易旗幟”的立憲民主黨代表野田佳彥形成了鮮明對比。



早稻田大學名譽教授浦田秀次郎指出：“應該向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，主張特朗普關稅違反了規則”。



雖然很多國家都在宣揚自由貿易的重要性，但為了將對等關稅對本國造成的打擊減少到最低限度，這些國家都在排隊尋求與美國進行單獨談判。但是，如果任由方針已轉向“本國優先”的美國按照自己的節奏進行談判，那麼自由貿易體系加速瓦解的風險就會加大。



日本需要與東南亞合作



精通國際法的日本駐印度尼西亞前大使石井正文呼籲：“應該在認定美國不會再成為自由貿易旗手的前提下，制定外交戰略”。他認為，以《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）為核心，不斷努力擴大自由貿易區才是日本的出路。



日本需要將那些無法完全依賴美國和中國大陸任何一方的東南亞國家拉入自由貿易的圈子之中。而且，還要將合作範圍擴大到台灣、中國大陸、作為南美關稅同盟的南方共同市場（Mercosur）和歐盟（EU）。“需要一種將除美國之外的國家都拉入自由貿易區的思路”（石井正文）。



特朗普借助關稅謀求建立全球貿易新秩序，日本是否能夠描繪出一個能夠進行對抗的未來藍圖？要避免出現因各個國家和地區競相採取保護主義而引發混亂的時代，日本需要做的不僅僅是在與美國談判時將本國經濟受到的打擊降至最低。