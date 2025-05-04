徐博東：統一從未像今天這樣離我們如此接近

北京聯合大學台灣研究院創院院長徐博東（中評社 海涵攝） 中評社北京5月4日電（記者 海涵 實習記者 劉璐璐）北京聯合大學台灣研究院4月23日舉辦“兩岸關係新形勢”學術研討會，喜迎建院二十周年。北京聯合大學台灣研究院創院院長徐博東致辭時表示，盡管島內分裂勢力仍在困獸猶鬥、負隅頑抗，但兩岸統一的大勢如滾滾洪流，勢不可擋，祖國完全統一的日子從未像今天這樣離我們這麼近！



徐博東表示，北京聯合大學台灣研究是時代的產物。他回憶說，上世紀80年代中期，兩岸關係大門開啟，交流的曙光初現。1989年5月，順應時代需求，台灣研究室成立；2000年12月，升級為台灣研究所；2005年4月23日，台灣研究院正式誕生。隨著一批懷揣熱忱的中青年學者先後加入，我們逐漸成長為大陸高校涉台研究領域的一支勁旅。彈指一揮間，從最初涉足涉台研究至今，36年轉瞬即逝，台灣研究院也已走過整整20年。“想當年，我還是個滿懷壯志的中青年學者，如今卻已是皓首蒼顔年過八旬的老翁了。回首這幾十年的風雨兼程，心中滿是感慨。”



徐博東感慨，這20年，我們並肩作戰，經歷了無數挑戰。與李登輝的“假統暗獨”周旋；與陳水扁、蔡英文的“台獨”冒險行徑激烈鬥爭；積極投身2008－2016年兩岸的大交流大合作大融合浪潮；堅決反對民進黨賴清德當局“文化台獨”、 “倚美抗中” 的鬥爭，為推動兩岸交流、促進祖國統一做出了貢獻。



“從歷史的長河看，台灣問題由來已久。”徐博東指出，但在新時代，它正呈現出新的面貌。大陸飛速發展，實力日益強大，反制“台獨”、推進統一的方式和手段越來越豐富。在中國崛起的大背景下，外部環境也朝著有利於統一、有利於反對“台獨”分裂的方向轉變，大陸牢牢掌握著兩岸關係發展的大方向。島內分裂勢力上躥下跳，不過是感受到了統一大勢的壓力，在做垂死的掙扎。他們“台獨”的花樣再多，也無法改變歷史的走向，統一是不可阻擋的歷史潮流，這是我們堅定信心的來源。儘管島內分裂勢力仍在困獸猶鬥、負隅頑抗，但兩岸統一的大勢如滾滾洪流，勢不可擋，祖國完全統一的日子從未像今天這樣離我們這麼近！

