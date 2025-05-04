王衛星：歷史車輪滾滾向前統一大勢不可阻擋

全國台灣研究會副會長王衛星（中評社 海涵攝） 中評社北京5月4日電（記者 海涵 實習記者 劉璐璐）北京聯合大學台灣研究院4月23日舉辦“兩岸關係新形勢”學術研討會，喜迎建院二十周年。全國台灣研究會副會長王衛星致辭時指出，歷史的車輪滾滾向前，統一的大勢不可阻擋。順應和融入中華民族偉大復興和國家統一的歷史大勢，是兩岸同胞的必然選擇，是時代賦予我們每個人的人生際遇。



王衛星表示，二十年春華秋實，初心如磐。北京聯合大學台灣研究院作為全國台灣研究會成員單位，20年來，台研院師生積極參與全國台灣研究會相關活動，為全國台灣研究會的工作提供了有力支持。20年來，北聯大台研院努力奮進，已經成長為大陸高校涉台研究機構代表之一，在服務中央和北京市對台工作方面發揮了積極作用，在涉台研究領域展示了自己的影響力。



王衛星說，作為涉台工作者，作為涉台研究機構，我們的初心與使命就是關注和研究台灣問題，為祖國完全統一作出應有貢獻。這是時代賦予我們的光榮使命，也是我們義不容辭的重大責任。



王衛星指出，當前，世界局勢和兩岸關係形勢都在發生新的變化，這對我們涉台研究機構和涉台研究者而言，是挑戰更是機遇，也是我們建功立業的好時候。我們應堅定站在時代前沿，深入研究分析台灣問題內外因素的變化，更好服務對台工作開展，為推進祖國統一進程做出貢獻。



首先，我們要進一步提高政治站位。王衛星表示，當前，影響兩岸關係和台海形勢的各種因素正在發生複雜變化，我們要以習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題總體方略為指引，堅持黨中央對對台工作的集中統一領導，站在中華民族偉大復興的戰略高度深刻理解台灣問題。實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。中國共產黨在追求國家完全統一的過程中，始終不求一方之私利，不求一黨之私利，而求中華民族之共同利益，求中華民族之歷史尊嚴，求中華民族之偉大復興。