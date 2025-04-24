世界經濟論壇創始人遭調查

1月21日，在瑞士達沃斯，世界經濟論壇創始人施瓦布在世界經濟論壇2025年年會上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，美國《華爾街日報》22日報導，世界經濟論壇創始人克勞斯·施瓦布遭該組織調查，原因是一封匿名信件指認施瓦布夫婦在財務等方面行為不當。



報導說，這封匿名信上周寄給世界經濟論壇董事會，指認施瓦布一家公私不分且缺乏適當監管。這封信的作者自稱是世界經濟論壇的前任和現任員工。



《華爾街日報》援引信件內容報導，施瓦布要求初級員工替他從自動取款機提取屬於世界經濟論壇資金的數千美元，為其支付酒店按摩費用；施瓦布夫人、世界經濟論壇前員工茜爾德以論壇會議為幌子，讓論壇支付其奢侈度假費用。



此外，信件提及毗鄰世界經濟論壇瑞士日內瓦總部的一處豪華地產。這處地產名為“蒙迪別墅”，建於上世紀50年代，俯瞰日內瓦湖。經過多年翻新後，“蒙迪別墅”作為會議中心於2023年重新開放。



匿名信說，施瓦布一直嚴管這處地產的使用，其中部分設施實際上僅施瓦布一家擁有使用權；茜爾德協助監督這處地產的翻新工程。



施瓦布發言人回應，由於要保護“蒙迪別墅”歷史風貌，翻新工程耗資巨大；翻新工程使這處地產增值；施瓦布一家住在“蒙迪別墅”附近，僅在與世界經濟論壇相關的活動中使用此處。



報導說，匿名信還提及施瓦布對待女性員工的方式。信件寫道，過去數十年間，施瓦布默許性騷擾等歧視性職場行為發生。



施瓦布過去數天一直為此事辯解並反對調查。他對論壇董事會成員否認信件內容的真實性，聲稱將提起訴訟。



世界經濟論壇高層20日召開緊急會議，決定對信件所指事項展開調查。施瓦布會後立即辭去董事會主席職務。世界經濟論壇說，將認真對待信件內容，等待調查出結果後再做進一步評論。