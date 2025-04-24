特朗普降溫與美聯儲之爭

3月19日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，美國總統唐納德·特朗普21日再次炮轟聯邦儲備委員會主席傑羅姆·鮑威爾、要求其馬上降息後，美國金融市場應聲大跌。特朗普22日改變先前說法，稱“無意”解除鮑威爾職務。



軟化威脅



特朗普22日在白宮媒體會上反復表示，他“從沒有打算”解除鮑威爾的職務。特朗普同時重申，眼下是美聯儲降息的“完美時刻”，他想看到鮑威爾就降息“更積極主動一些”，但即便鮑威爾沒有照做，也不意味著“終結”，只不過當下是降息的“好時機”。



按路透社說法，華爾街立刻對特朗普這一降溫表態“竪起大拇指”。截至22日傍晚，美股三大股指期貨均出現不同程度上漲，納指期貨漲幅超2%。



就在21日，特朗普還稱鮑威爾是“太遲先生”“一個大失敗者”，並警告稱，如果鮑威爾不馬上降息，美國經濟將出現放緩。當天，美元匯率大幅下挫，彭博社美元現貨指數跌至2024年1月以來最低水平，美股三大股指也顯著下跌。



美國埃弗科國際戰略和投資集團副董事長克里希納·古哈認為，特朗普22日的表態不管是早有計劃還是預感到真的“炒”掉鮑威爾會帶來類似21日的市場反應，“這都是一個明顯正面”信號，“實際降低了滯脹以及關稅危機轉變為主權債務危機等最糟後果的可能性，雖然這些風險依然存在”。



特朗普政府近期連續威脅鮑威爾。17日，特朗普稱鮑威爾“玩弄政治”“越早走人越好”，並放言“如果我想讓他走人，他很快就得走”。



面對持續施壓，鮑威爾強調，特朗普作為總統沒有解除其職務的合法權限，他將繼續留任美聯儲主席至明年5月任期結束。他還表示，美聯儲不會屈從政治壓力，面對特朗普政府近期關稅政策帶來的複雜經濟局面，美聯儲將重點考慮對抗通貨膨脹。