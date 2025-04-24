特朗普實際能否“炒”掉鮑威爾？

3月28日，在美國首都華盛頓，美國總統特朗普走向停在白宮南草坪的直升機。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，美國總統特朗普連日來多次施壓美聯儲降息，抨擊美聯儲主席鮑威爾，甚至揚言“如果我想讓他走人，他很快就得走”。22日，特朗普改口稱自己“無意”解除鮑威爾的職務。



特朗普當天在白宮媒體會上多次強調，他“從來都無意”解除鮑威爾的職務。特朗普說，政府認為美聯儲應該降低利率。“我們認為現在是降息的絕佳時機，我們希望我們的主席能夠早些行動或按時行動，而不是一再拖延。”



就在前一天，特朗普還稱鮑威爾是“太遲先生”“一個大失敗者”，並警告如果鮑威爾不馬上降息，美國經濟將出現放緩。



特朗普近期多次施壓美聯儲降息，猛批鮑威爾。17日，特朗普在社交媒體上發文稱，鮑威爾的行動總是“又遲又錯”，行動太慢的鮑威爾早該像歐洲央行一樣降息了。他還說，鮑威爾“越早走人越好”，“如果我想讓他走人，他很快就得走”。



美國《政治報》報導說，特朗普上述言論意在將鮑威爾塑造成物價上漲等問題的替罪羊，並迫使其妥協讓步。



鮑威爾在特朗普首個總統任期內被提名為美聯儲主席，2018年2月正式上任，2022年5月在前總統拜登執政時連任，任期截至2026年5月。



面對特朗普持續施壓，鮑威爾強調，特朗普作為總統沒有解除其職務的合法權限，他將工作至任期結束。他還表示，美聯儲不會屈從政治壓力，面對特朗普政府近期貿易政策帶來的複雜經濟局面，美聯儲將重點考慮對抗通貨膨脹。



特朗普是否具備解除鮑威爾職務的權限存疑。美國1913年頒布的《聯邦儲備法》規定，解職美聯儲主席等7名美聯儲理事的“理由”只能是行為不端，而不能是政策分歧。彭博社援引一些法律界人士的話報導，特朗普解職鮑威爾難度大，但並非完全不可能。