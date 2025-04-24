推行“美國優先”　美國務院大改組

這是2018年8月8日在美國首都華盛頓拍攝的美國國務院外景。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，美國國務卿馬爾科·魯比奧22日宣布對國務院進行全面重組，將精簡機構和裁減人員，以節約財政開支，提升工作效率，更好地落實總統唐納德·特朗普宣揚的“美國優先”外交政策。國會民主黨人批評這一計劃將減弱美國全球影響力，人道主義機構認為美國“甩手”“斷供”的做法讓世界更不穩定。



這份整改計劃來得並不意外。特朗普今年1月上任後在聯邦政府搞大裁員，撤銷不少機構。按照美聯社說法，特朗普政府計劃關閉美國國際開發署，將其職能並入國務院，這是這次國務院改組的起因之一。美聯社上周獲知，白宮管理和預算辦公室提議把國務院的預算砍掉近一半，國務院大改組的傳言四起。



美國媒體20日曝光一份改組草案，稱特朗普政府將對國務院進行“完全結構性重組”，將撤銷非洲事務局和其他地區事務局，轉而組建四個新的地區事務部門，分管歐亞、中東、拉美和印太。根據這份草案，美國政府將大規模收縮在非洲活動，關閉大批駐非洲使領館，僅保留少數事務，包括獲取非洲的“關鍵自然資源”。



按照《紐約時報》說法，如果這份草案得以實施，意味著美國國務院目前在非洲的“幾乎所有活動”將停止。



不過，魯比奧22日宣布的重組計劃和美國媒體獲知的內部文件顯示，實際方案不如上述草案激進。非洲事務局等核心業務部門的名字還留在機構名單中，裁撤名單上多為一些涉及人權、多元化和包容性等事務的機構，例如全球婦女事務辦公室。



根據重組計劃，美國務院將在美國境內裁減約15%的員工，撤銷132個辦事機構。一名不願公開姓名的國務院官員告訴路透社，目前機構調整集中在位於華盛頓的總部，但駐外使領館後續可能也會有變化。



另一名官員說，副國務卿們將在30天內評估改組計劃將會影響多少崗位。據媒體報導，大約700個職位可能會被削減。



美國常務副國務卿克里斯托弗·蘭多在一份工作郵件中告訴下屬，一個內部工作小組將負責落實改組，將在7月1日前擬定詳細計劃。