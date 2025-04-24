美國政府陷入三重亂局

中評社北京4月24日電／據新華社報導，美國國務院全面重組計劃公布，將大幅裁員；“信號門”持續發酵，國防部內部震蕩不斷；政府效率部負責人馬斯克說將減少管理該機構的時間，多關注特斯拉……近期，美國聯邦政府可謂新聞不斷，爭議和批評聲此起彼伏。



國務院重組 民主黨批“摧毀美國影響力”



美國國務卿魯比奧22日宣布美國務院將實施全面重組計劃，以精簡人員和削減成本。



據美國媒體報導，美國務院全面重組計劃第一階段將在美國境內削減約15%的員工，撤銷132個辦事機構，將機構總量從734個減至602個。一些涉及民主人權、多元化、難民等事務的相關機構將被關停。



其中最引人注目的變化是關閉負責民事安全、民主和人權事務的副國務卿辦公室。此外，全球婦女問題辦公室以及多元化與包容性辦公室也將被關閉。



魯比奧在一份聲明中稱，重組計劃旨在將美國國務院“帶入21世紀”，以更好地推進美國核心國家利益。但民主黨人士抨擊這一計劃是特朗普政府“在世界舞台上摧毀美國影響力重要組成部分的最新嘗試”，並且認為特朗普政府操之過急，要求特朗普政府與國會協商並依法推進改革進程。



就重組計劃可能波及難民、人權等事務，慈善組織美國樂施會政策負責人格里斯格雷伯說，這“只會讓世界對我們所有人來說變得更加不穩定”。



此外，雖然目前公布的裁員計劃主要集中在美國國內，但不少美國外交界人士仍擔心，重組計劃的影響預計將波及美國海外使團運作，未來不排除進一步關閉海外使團並進行裁員的可能性，這將導致美國外交系統運作陷入混亂。



“信號門”發酵 五角大樓陷入“徹底混亂”