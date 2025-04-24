工業和信息化部：三方面發力深化開源教育

中評社北京4月24日電／據新華社報導，工業和信息化部副部長熊繼軍說，我國高度重視開源體系建設，將開源上升到國家戰略層面統一部署推進。圍繞深化開源教育，下一步將從科研教育、人才評價、賦能產業三方面發力。



熊繼軍在日前舉行的開放原子“校源行”（清華站）活動上表示，工業和信息化部加強與各方協同配合，在基礎設施建設、項目設計培育、行業推廣應用方面積極探索，支持底層共性技術向下扎根、前沿技術引領向上生長、工程技術標準向深運用，取得了積極進展。



針對深化開源教育，熊繼軍表示要讓開源在科研教育中“活起來”，鼓勵將開源納入學生的通識教育體系；讓開源在人才評價中“用起來”，營造認可開源成果、鼓勵開源共享的良好氛圍，建立以貢獻為導向的開源人才評價機制；讓開源在賦能產業中“實起來”，創新以開源為抓手的產教融合機制，將企業真實需求轉化為開源課題，支持學生主導、發布開源項目，依托開源社區“揭榜掛帥”，在解決產業堵點中實現個人價值延伸。



本次活動上還正式發布“開放原子校源行2.0”和“以貢獻為導向的開源人才評價機制”並正式成立試點小組。這也標誌著全國高校開源教育推廣走向新階段。



開放原子“校源行”自2023年4月在北京航空航天大學啟動。目前，活動已逐漸形成一套在高校推廣開源的特色模式，在高校開源建設過程中發揮了重要作用。