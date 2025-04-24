大阪世博會：中國館是一座令人感動的場館

中評社北京4月24日電／據新華社報導，2025年大阪·關西世博會（大阪世博會）日前正式開園，中國館驚艶亮相，參觀者絡繹不絕。海外參觀者認為，中國館是深入認識和理解現代中國的一個窗口，人們在這裡更加直觀地感受中華文明魅力，看到一個人與自然和諧共生的現代中國。



“一座令人感動的場館”



4月13日中國館開館當天，大阪下起大雨，但參觀者熱情不減，展館前人頭攢動。“聽說中國館下午1點開放，於是就來排隊了。我一直很期待來參觀。”排隊等待了約40分鐘才入館的參觀者今木宏直說。他與妻子今木理惠在此前的世博會試運行日就曾入園參觀。“我當時就注意到中國館建築外觀非常有氣勢，想著一定要來看看。”今木理惠說。



中國館占地面積約3500平方米，是本屆世博會面積最大的外國自建館之一。中國館外形宛如綿延展開的中華書簡，外墻上以多種字體鐫刻著百餘句詩詞名句。“中國的書法、文字非常有魅力，我覺得展館的外觀很好地體現了這種魅力。”今木宏直說。



進入一樓展廳，一座巨大的以“二十四節氣”為主題的大型多媒體動態影像圓盤映入眼簾。地球圍繞太陽運動，迎來不同光照、溫度，中國古人精準發現其中規律，找到二十四個關鍵變化節點。圓盤以動畫形式生動展示這二十四個變化節點，向參觀者詮釋天人合一、道法自然的中國智慧。



中國古人智慧令人贊嘆，現代中國科技令人欽佩。中國館最引人矚目的展品之一，當數由中國嫦娥五號、嫦娥六號采集的月球正面和背面土壤樣品。



“一直很期待能看到月球背面的土壤，這次能親眼看到真的很開心。”日本參觀者森山花菜說。



日本經濟團體聯合會會長十倉雅和在參觀中國館後說：“中國館展現的人與自然共生理念、悠久的歷史以及對未來的展望讓中國館成為一座令人感動的場館。很想和家人再來一次，在這裡度過一整天時光。”