李強會見肯尼亞總統魯托

4月23日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的肯尼亞總統魯托。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，國務院總理李強4月23日下午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的肯尼亞總統魯托。



李強表示，近年來，在兩國元首戰略引領下，中肯關係水平持續提升，各領域合作成果豐碩，有力增進了兩國人民福祉。習近平主席將同總統先生舉行會談，就深化中肯關係與合作作出進一步規劃。中方願同肯方一道努力，不斷充實中肯全面戰略合作夥伴關係內涵，全方位拓展兩國互利合作，在各自實現現代化的道路上攜手前行。



李強指出，中肯經濟互補性強，合作空間廣闊。中方願同肯方繼續高質量共建“一帶一路”，扎實推進基礎設施等重大項目，深化金融、數字經濟、綠色能源、農業科技、藍色經濟等領域合作，共同培育壯大發展新動能，推動取得更多實際成果。中方願進口肯方更多優質產品，促進兩國貿易優化平衡發展。雙方要進一步便利人員往來，加強文化、旅遊、媒體等領域合作，推動世界文明交流互鑒，增進理解、友誼與信任。當前國際形勢變亂交織，中國和非洲作為全球南方重要力量，應更加緊密團結協作，共同應對困難挑戰，攜手促進發展繁榮。中國願同肯尼亞等非洲各國一道努力，全面加速落實中非合作論壇北京峰會成果特別是“十大夥伴行動”，踐行真正的多邊主義，以新時代全天候中非命運共同體建設帶動全球南方合作深化發展，引領和推動構建人類命運共同體。



魯托表示，當前肯中關係呈現緊密、強勁發展勢頭，進一步深化互利共贏合作面臨重要機遇。肯方堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。肯方感謝中方對肯尼亞經濟社會發展的無私幫助，期待同中方以共建“一帶一路”為引領，對接發展戰略，深挖合作潛力，促進貿易、投資、交通基礎設施、社會民生等領域務實合作，加強旅遊、媒體等人文交流。肯方高度讚賞中國在國際事務中的重要作用，願同中方加強在聯合國等多邊平台溝通協調，更好推進全球南方團結合作，為中非合作開辟美好未來。



吳政隆參加會見。