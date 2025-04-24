李強會見阿塞拜疆總統阿利耶夫

4月23日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶夫。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，國務院總理李強4月23日下午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶夫。



李強表示，中國和阿塞拜疆是真誠互信的好朋友、平等互利的好夥伴。兩國建交33年來，始終相互尊重、平等相待，沉澱下深厚的友誼和信任，雙方務實合作不斷向縱深推進，實實在在惠及了兩國人民。今天上午，習近平主席同總統先生舉行會談，共同宣布兩國建立全面戰略夥伴關係，為中阿關係發展掀開新篇章。中方願同阿方一道，進一步弘揚傳統友誼，增進戰略互信，堅定支持彼此維護核心利益，將兩國互利合作推向更大規模、更寬領域、更高層次，為雙方共同發展繁榮增添更多動力。



李強指出，中方願加強共建“一帶一路”倡議與阿方發展戰略對接，共同推進跨裡海國際運輸走廊建設，打造安全、穩定的中歐跨裡海直達快運線路，深化兩國綠色能源、數字技術、數字經濟等新興領域交流合作，推動貿易持續優化發展，開拓更多共贏新空間。雙方要進一步密切人文交流，發掘文化、旅遊、教育等領域合作潛力，促進民心相通。當前，單邊主義、保護主義愈演愈烈，加劇世界經濟衰退風險。中方願同阿方繼續加強在聯合國等多邊機制的溝通協調，落實好三大全球倡議，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，踐行真正的多邊主義，維護好共同利益。



阿利耶夫表示，兩國元首今天上午共同宣布阿中建立全面戰略夥伴關係，將雙邊關係提升至全新高度。阿方堅定恪守一個中國原則，堅決反對和譴責“台獨”，願同中方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持。阿方期待同中方攜手努力，密切高層交往，持續擴大雙邊貿易與投資，拓展交通物流、互聯互通、能源、農業、旅遊等領域互利合作，進一步便利人員往來，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的內涵。阿方高度讚賞中國在國際事務中發揮的重要作用，支持習近平主席提出的三大全球倡議，願同中方加強多邊框架下的溝通協作，維護地區和平穩定，維護以聯合國為核心的國際體系，促進國際公平正義。



吳政隆參加會見。