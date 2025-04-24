東京街頭集會倡日本政府正視“慰安婦”問題

中評社北京4月24日電／據新華社報導，數十名抗議者23日晚在日本東京新宿站前舉行集會，通過朗讀證言、呼喊口號等形式，呼籲日本社會正視“慰安婦”問題、銘記侵略歷史。



當晚的集會吸引了眾多民眾駐足關注。抗議者手舉寫有“傾聽受害者的聲音！”“否認歷史不容原諒！”等標語，抗議日本右翼勢力歪曲、淡化“慰安婦”問題。集會現場，抗議者朗讀多位“慰安婦”受害者的證言，講述她們遭受暴行的悲慘經歷，通過集體默哀等方式悼念逝去的受害者。



“‘慰安婦’問題是對女性的性暴力和對人權的踐踏，但日本右翼至今仍在否認、歪曲這一真實歷史，令人憤怒！”活動參與者岡田千枝子說，“希望通過活動喚起更多人的關注和理解，推動日本政府改變無視這一歷史的現狀。”



從川崎市趕來參加集會的佐藤正對記者說：“日本侵略行徑造成的受害者眾多，但右翼勢力至今仍否認這段歷史，仿佛這一切從未發生過！這是完全錯誤的！真正的解決方式是，必須正視侵略歷史，直面那些因強征而被迫成為慰安婦和勞工的受害者們，向他們道歉並給予他們能夠接受的賠償。”



二戰期間，日本軍隊採用強制、誘騙等手段從朝鮮半島、中國及東南亞國家等強征“慰安婦”，人數多達70餘萬。強征“慰安婦”是日本軍國主義犯下的嚴重反人類罪行，但日本政府至今不肯正視這段歷史，仍有勢力企圖淡化、甚至否認日軍犯下的殘酷罪行。