台青答中評：漂泊在外的游子終於回到了家

台灣青年樂島與擂茶店店主合唱店主自己創作的擂茶歌（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月24日電（實習記者 劉一瑋）“就像漂泊在外的游子，終於回到了家。”來自台灣的影視人樂島在接受採訪時，回憶起當天下午在洛帶古鎮的行程，不禁動情地說道。樂島是一名兩岸影視人，作為一位客家人，他在川台文化交流活動中踏上了這片充滿歷史與煙火氣的土地，尋麻問辣間，意外收穫了一段“他鄉遇故鄉”的美妙旅程。



又見土樓：建築承載鄉愁記憶



“剛走進洛帶古鎮，那座雄偉的土樓就映入眼簾，像是一位沉默卻充滿力量的巨人。”樂島用生動的比喻形容他眼中的洛帶土樓。他說，四川的土樓建築風格雖與台灣的略有不同，但相同的是，它們都承載著客家人的歷史與精神。他特別提到，看到建築的一瞬間，一種深切的親切感撲面而來，讓他仿佛回到兒時熟悉的家園，“不僅是視覺上的震撼，更是一種情感的共鳴。”



舌尖上的交流：九斗碗與擂茶的異同之味



在古鎮的行程中，樂島與同行的台青們一同品嘗了地道的四川客家美食——九斗碗與擂茶。他坦言，這種滿滿一桌、九碗成列的擺法，在台灣並不常見，“形式感十足，每一道菜都精致用心，口味濃鬱豐厚，充分體現了四川客家人熱情好客、注重禮儀的傳統。”



來自台灣的旅遊博主騏樂也表示，雖然台灣不常有“九斗碗”的說法，但大家依然習慣圍坐在圓桌前共享美食，這種圓桌文化在兩岸一脈相承，象徵著親情團聚、闔家團圓。“無論在四川還是台灣，圓桌上的那一頓飯，始終承載著家的味道和情感的連接。”



而擂茶則喚起了樂島濃濃的鄉愁：“在台灣的客家莊也喝擂茶，但四川這邊的做法更富趣味性。”他笑著描述，那長棍在擂鉢中旋轉攪拌的畫面，如同一場民間藝術表演，“每一下都仿佛是與祖輩的一次跨時空對話。”他還感嘆，四川的擂茶香味更濃，茶湯入口有一種獨特的植物清香，讓他“越喝越上頭”。

