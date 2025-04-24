社評：共克時艱謀融合　反制外部干涉護統一

（中評社 劉一瑋攝） 中評社香港4月24日電（評論員 楊流昌）4月18日至23日，大陸在南京、杭州、成都三地接連召開台商座談會、兩岸基層民生發展交流會及融合發展交流會。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤全程出席並發表系列講話，釋放出大陸在當前複雜中美關係與台海形勢下深化兩岸融合、反制外部干涉的清晰信號。三次會議既是對兩岸同胞福祉的務實關切，也是對“台獨”分裂勢力與外部干預的堅定回擊。



經濟壓艙：以制度韌性抵禦外部風險



在中美經貿摩擦持續、美國濫征關稅衝擊全球供應鏈的背景下，南京台商座談會聚焦台企發展困境，傳遞“大陸始終是台商堅強後盾”的承諾。宋濤明確強調，大陸經濟基礎穩、韌性強，有足夠能力應對美國關稅戰等挑戰，並將通過落實同等待遇、強化產業鏈供應鏈連結、支持台企參與國家戰略等舉措，助力台商轉型升級。這不僅是對美國單邊霸凌的經濟反制，更以制度優勢為台企注入信心，彰顯兩岸經濟“脫鉤斷鏈”不可行的現實。



基層聚力：以民生紐帶夯實統一根基



杭州的“兩岸基層民生發展交流會”則直指民心所向。宋濤重申堅持“九二共識”、反對“台獨”的底線，呼籲兩岸同胞共同反對外部勢力干涉和脅迫訛詐。這一表態劍指美國近期在台海問題上的“以台制華”操弄，如對台軍售、政治勾連等行徑。會議通過基層對話深化“血濃於水”的民族認同，將民生議題與反分裂鬥爭相結合，既回應台灣代表關於“零關稅通道”等訴求，又以共同福祉為紐帶，築牢抵禦外部挑撥的民意防線。



成都突破：以融合發展破解政治壁壘

